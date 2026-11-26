Ktoś wyrzucił dziesiątki psów na pole. Trwa dramatyczna akcja

28 psów odebranych właścicielowi

Do interwencji doszło 23 listopada po południu. Policjanci z KPP w Garwolinie pojawili się na terenie hodowli po zgłoszeniu dotyczącym nieprawidłowych warunków utrzymywania psów.

Problemy ujawnił Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem policjantów, inspekcji weterynaryjnej i lekarza weterynarii. Po oględzinach Powiatowy Lekarz Weterynarii wystąpił o odebranie zwierząt, a decyzję wydała wójt gminy Parysów.

Z hodowli zabrano łącznie 28 zwierząt trzech ras:

szpice miniaturowe,

owczarki niemieckie,

pinczery miniaturowe.

Według Fundacji Judyta w tej grupie znajdowało się 19 szpiców. Wszystkie odebrane psy stanowią obecnie materiał dowodowy i nie są przeznaczone do adopcji.

Zwierzęta muszą przejść badania, diagnostykę i ocenę stanu zdrowia. Dopiero później fundacja będzie poszukiwać dla nich sprawdzonych domów tymczasowych, między innymi w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.

Czy to stąd pochodziły psy wyrzucone do lasów?

Policjanci sprawdzają, czy hodowla w Stodzewie może mieć związek ze szpicami odławianymi w ostatnich dniach na ogromnym obszarze między Garwolinem, Kołbielą i Otwockiem.

– Na obecnym etapie nie ma podstaw do jednoznacznego potwierdzenia ani wykluczenia tej okoliczności. Kwestia ta będzie weryfikowana w toku prowadzonego postępowania – przekazała „Super Expressowi” kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Jednym ze sposobów sprawdzenia tego tropu mogą być badania genetyczne porównujące psy znalezione w lasach ze zwierzętami odebranymi z hodowli. Organizacje pomagające zwierzętom zapowiedziały wykonanie takich badań, ale ich wyników jeszcze nie ma.

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Osobne śledztwo w sprawie porzucenia

23 listopada wieczorem przedstawicielka fundacji zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie i złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczęto odrębne postępowanie dotyczące porzucenia psów. Policjanci chcą ustali przede wszystkim kto wcześniej sprawował opiekę nad zwierzętami oraz czy istnieje związek z hodowlą w Stodzewie.

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W tym miejscu wcześniej interweniowano

Fundacja zwróciła uwagę, że ponad dziewięć lat temu w tym samym miejscu miała zostać przeprowadzona inna duża interwencja. Według organizacji odebrano wówczas ponad sto zwierząt, w tym krowy.

- Policja skierowała przeciwko 62-letniemu właścicielowi gospodarstwa akt oskarżenia w kierunku znęcania się nad zwierzętami. To było w 2017 r., wtedy również wójt wydał decyzję o odebraniu zwierząt. Obecna hodowla jest zarejestrowana na żonę mężczyzny. Będą wezwani jako świadkowie na przesłuchanie w tej sprawie - dodaje w rozmowie z reporterem „SE” policja.

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Kolejne psy mogą nadal ukrywać się w lasach

Poszukiwania nie zostały zakończone. Jeden szpic miał być widziany w okolicach Zawadki. Do fundacji dotarły także dwa zgłoszenia z warszawskiego Wawra.

Nie ma jednak pewności, czy obserwacje dotyczą psów z tej samej grupy. Fundacja zaznacza również, że jej wolontariusze przebywają obecnie w różnych miejscach i nie są w stanie samodzielnie koordynować wszystkich poszukiwań.

Osoby, które zauważą małego psa w typie szpica, nie powinny go gonić. Należy zapisać dokładne miejsce, godzinę i kierunek, w którym zwierzę się przemieszczało, a następnie przekazać te dane organizacjom lub lokalnym służbom.

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