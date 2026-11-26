28 psów odebranych właścicielowi
Do interwencji doszło 23 listopada po południu. Policjanci z KPP w Garwolinie pojawili się na terenie hodowli po zgłoszeniu dotyczącym nieprawidłowych warunków utrzymywania psów.
Problemy ujawnił Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem policjantów, inspekcji weterynaryjnej i lekarza weterynarii. Po oględzinach Powiatowy Lekarz Weterynarii wystąpił o odebranie zwierząt, a decyzję wydała wójt gminy Parysów.
Z hodowli zabrano łącznie 28 zwierząt trzech ras:
- szpice miniaturowe,
- owczarki niemieckie,
- pinczery miniaturowe.
Według Fundacji Judyta w tej grupie znajdowało się 19 szpiców. Wszystkie odebrane psy stanowią obecnie materiał dowodowy i nie są przeznaczone do adopcji.
Zwierzęta muszą przejść badania, diagnostykę i ocenę stanu zdrowia. Dopiero później fundacja będzie poszukiwać dla nich sprawdzonych domów tymczasowych, między innymi w Warszawie, Łodzi i Trójmieście.
Czy to stąd pochodziły psy wyrzucone do lasów?
Policjanci sprawdzają, czy hodowla w Stodzewie może mieć związek ze szpicami odławianymi w ostatnich dniach na ogromnym obszarze między Garwolinem, Kołbielą i Otwockiem.
– Na obecnym etapie nie ma podstaw do jednoznacznego potwierdzenia ani wykluczenia tej okoliczności. Kwestia ta będzie weryfikowana w toku prowadzonego postępowania – przekazała „Super Expressowi” kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.
Jednym ze sposobów sprawdzenia tego tropu mogą być badania genetyczne porównujące psy znalezione w lasach ze zwierzętami odebranymi z hodowli. Organizacje pomagające zwierzętom zapowiedziały wykonanie takich badań, ale ich wyników jeszcze nie ma.
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Osobne śledztwo w sprawie porzucenia
23 listopada wieczorem przedstawicielka fundacji zgłosiła się do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie i złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wszczęto odrębne postępowanie dotyczące porzucenia psów. Policjanci chcą ustali przede wszystkim kto wcześniej sprawował opiekę nad zwierzętami oraz czy istnieje związek z hodowlą w Stodzewie.
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W tym miejscu wcześniej interweniowano
Fundacja zwróciła uwagę, że ponad dziewięć lat temu w tym samym miejscu miała zostać przeprowadzona inna duża interwencja. Według organizacji odebrano wówczas ponad sto zwierząt, w tym krowy.
- Policja skierowała przeciwko 62-letniemu właścicielowi gospodarstwa akt oskarżenia w kierunku znęcania się nad zwierzętami. To było w 2017 r., wtedy również wójt wydał decyzję o odebraniu zwierząt. Obecna hodowla jest zarejestrowana na żonę mężczyzny. Będą wezwani jako świadkowie na przesłuchanie w tej sprawie - dodaje w rozmowie z reporterem „SE” policja.
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Kolejne psy mogą nadal ukrywać się w lasach
Poszukiwania nie zostały zakończone. Jeden szpic miał być widziany w okolicach Zawadki. Do fundacji dotarły także dwa zgłoszenia z warszawskiego Wawra.
Nie ma jednak pewności, czy obserwacje dotyczą psów z tej samej grupy. Fundacja zaznacza również, że jej wolontariusze przebywają obecnie w różnych miejscach i nie są w stanie samodzielnie koordynować wszystkich poszukiwań.
Osoby, które zauważą małego psa w typie szpica, nie powinny go gonić. Należy zapisać dokładne miejsce, godzinę i kierunek, w którym zwierzę się przemieszczało, a następnie przekazać te dane organizacjom lub lokalnym służbom.
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