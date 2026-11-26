Stołeczny ratusz nie zgodził się na przedłużenie protestu pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Odwołanie od decyzji wpłynęło do sądu 26 listopada o godz. 0:40.

Sąd Okręgowy w Warszawie ma 24 godziny na rozpatrzenie odwołania.

Wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym

Trzaskowski mówi „dość”! To koniec wczasów pod gruszą?

W środę 25 listopada prezydent Warszawy poinformował, że nie przedłuży zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym. Organizatorzy chcieli, by protest trwał od 30 listopada aż do 5 stycznia 2027 r. Trzaskowski opublikował nagranie na platformie X, w którym wyjaśnił powody swojej decyzji.

– Prawo do zgromadzeń nie jest jednak prawem do zamienienia ulicy w stałe obozowisko ze straganami i wieczornymi koncertami polityków – powiedział.

Prezydent stolicy podkreślił, że nie chodzi o poglądy uczestników manifestacji. Jak zaznaczył, identycznie postąpiłby, gdyby w tym samym miejscu protestowały osoby o przeciwnych poglądach politycznych. Powołał się na negatywne opinie policji i straży pożarnej. Przytoczył również dane: policja prowadzi 20 postępowań dotyczących zakłócania porządku w tym miejscu, a do ratusza wpłynęło 37 skarg od okolicznych mieszkańców.

– To nie jest decyzja o poglądach, to decyzja o bezpieczeństwie i o prawach ludzi, którzy tam mieszkają. Do spokoju, do przejścia chodnikiem, do karetki, która dojedzie – tłumaczył Trzaskowski.

Decyzja zapadła. https://t.co/lzcSGpWvaM— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 25, 2026

Koncerty, Krawczyk i „Barka”. Trzaskowski zakpił też z zegarków Republiki

Prezydent Warszawy odniósł się również do tego, co działo się na scenie ustawionej przed Trybunałem. Protestowi towarzyszyły występy muzyczne transmitowane przez Telewizję Republika. Poseł PiS Michał Wójcik śpiewał przed zgromadzonymi utwór Krzysztofa Krawczyka „Jak minął dzień”, a wcześniej odbył się także koncert pieśni patriotycznych. W repertuarze pojawiła się „Barka”, ulubiona pieść Jana Pawła II.

To jednak nie wszystko. Podczas relacji Republiki prezentowano specjalną kolekcję zegarków „Patriae Defensor”, czyli „Obrońca Ojczyzny”. Na zegarkach umieszczono napis „Trybunał Konstytucyjny” oraz cytat przypisywany Janowi III Sobieskiemu. Prowadzący zachęcali widzów do ich kupowania, przekonując, że w ten sposób mogą finansowo wspierać stację.

Trzaskowski wykorzystał te wydarzenia w swoim nagraniu. Zwracając się do mieszkańców alei Szucha, wspomniał o wieczornych koncertach i występie posła.

– Pewien poseł zaśpiewał wam już ze sceny i Krawczyka, i „Barkę”, podobno na prośbę zgromadzonych. Nikt was nie pytał, więc zrobiłem to za was – mówił. Na zakończenie dorzucił jeszcze złośliwość pod adresem Republiki, mówiąc, że mieszkańcy od grudnia będą mogli wreszcie spokojnie spędzać czas, nawet jeśli nie kupią „bardzo taniego zegarka od Republiki”.

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Organizatorzy nie odpuszczają. Sprawa trafiła do sądu

Decyzja ratusza nie oznacza jeszcze natychmiastowego końca protestu. Obecne zgromadzenie pozostaje legalne do 30 listopada. Miasto odmówiło zgody na jego kolejne przedłużenie, wskazując m.in. na błędy formalne w zgłoszeniu, planowane 36 dni nieprzerwanego protestu, blokowanie alei Szucha i utrudnienia dla służb ratunkowych. Negatywne opinie wydały policja, straż pożarna i pogotowie.

Organizatorzy skorzystali z prawa do odwołania. Jak poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, pismo wpłynęło 40 minut po północy w czwartek 26 listopada. Sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji. Sam Trzaskowski zapowiedział, że uszanuje każde rozstrzygnięcie.

Miasteczko namiotowe przed TK powstało we wrześniu 2026 r. Jego uczestnicy protestują przeciwko działaniom rządu, które określają jako próbę przejęcia Trybunału. W inicjatywę zaangażowane są środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej” oraz prawicowymi mediami. Jedną z głównych postaci protestu jest Adam Borowski.

Teraz wszystko zależy od decyzji sądu.