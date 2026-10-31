Uderzył kobietę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Miał przy sobie nóż i pistolet

30-latek zaatakował organizatorkę zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

Przy mężczyźnie znaleziono nóż, pistolet gazowy, odznakę „Security” przypominającą policyjną.

Do incydentu doszło w czasie napiętej sytuacji wokół TK. Tego dnia przed budynkiem Trybunału gromadzili się protestujący, a na miejscu interweniowała policja.

Chaos pod Trybunałem Konstytucyjnym

Atak przed siedzibą TK. Wszystko zaczęło się od kominiarki

Według relacji policji około godz. 11 jedna z organizatorek zgromadzenia zauważyła mężczyznę z zasłoniętą twarzą. Poprosiła go, by zdjął kominiarkę. W odpowiedzi 30-latek uderzył ją i rzucił się do ucieczki. Próbowali go zatrzymać inni uczestnicy zgromadzenia, ale mężczyzna wyrwał się i pobiegł dalej. Ostatecznie został ujęty przez policjantów zabezpieczających protest.

Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim nóż, pistolet gazowy na kulki oraz odznakę z napisem „Security”, przypominającą kształtem policyjną. Mężczyzna miał przy sobie również narkotyki. Został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności.

🚨 Niebezpieczny incydent w miejscu zgromadzenia w Alei Szucha. Około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej. Mężczyzna został zatrzymany przez zabezpieczających zgromadzenie policjantów. Jak się okazało posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem „Security” – przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki. Zatrzymany został przewieziony do jednostki Policji. Wykonywane są z nim czynności.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 31, 2026

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Napięta sytuacja przed Trybunałem. Policja nadal pilnuje budynku

Incydent wydarzył się w czasie poważnego konfliktu wokół kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. W piątek pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą Trybunałem została ogłoszona sędzia Anna Korwin-Piotrowska, mająca najdłuższy staż sędziowski.

W związku z jej informacją o możliwym zagrożeniu dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK na teren przed budynkiem skierowano policjantów. Zgromadzony tłum próbował przedostać się na teren Trybunału. Przecięto zabezpieczenie furtki w ogrodzeniu. Wtedy na teren TK wszedł Bogdan Święczkowski. Przez megafon apelował do protestujących o spokój i wycofanie się.

Wydarzenia te skłoniły prezydenta Karola Nawrockiego do przerwania podróży do Senegalu i powrotu do kraju. Prezydent pojawił się w siedzibie Trybunału. Wcześniej konsultował się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim oraz Bogdanem Święczkowskim.