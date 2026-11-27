Uroczystość pogrzebowa odbyła się na cmentarzu parafialnym w Waśniowie na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ostatnim pożegnaniu wzięli udział tylko ksiądz z krzyżem, kościelny oraz garstka krewnych.

Po kremacji ciała Michała Oksińskiego sama ceremonia na cmentarzu zajęła zaledwie kilka minut.

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Pogrzeb Michała Oksińskiego w Waśniowie. Gdzie spoczęła urna z prochami?

Jak ustaliło nieoficjalnie Radio ESKA, Michał Oksiński nie otrzymał osobnego grobu. Jego urna została umieszczona w mogile, w której spoczywają również inni członkowie dalszej rodziny. To szczegół, który może zaskakiwać, zwłaszcza że niedaleko znajduje się grób jego najbliższych – rodziców i 21-letniej siostry.

Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Waśniowie, w województwie świętokrzyskim. Nie było tłumów ani oficjalnych przemówień. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli nieliczni przedstawiciele rodziny, ksiądz z krzyżem i kościelny. Cała ceremonia trwała zaledwie kilka minut.

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Zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim i zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Michał Oksiński 7 listopada 2026 roku zastrzelił w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i 21-letnią siostrę. Następnie wsiadł do samochodu i pojechał do Krakowa. Na Rynku Głównym otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Strzelał również do policjantów, którzy ruszyli za nim. Podczas policyjnej interwencji został postrzelony. Zmarł w szpitalu 9 listopada.

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