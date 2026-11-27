Na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim wciąż widać ślady tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Choć od pochówku Janusza, Renaty i ich 21-letniej córki Magdaleny upłynęło już 11 dni, na ich mogile nadal leży mnóstwo wieńców i wiązanek kwiatów. Obok nich ustawiono znicze – część wciąż się pali, a niektóre zapalono całkiem niedawno.

Trzyosobowa rodzina została zamordowana we własnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Janusz miał 53 lata, Renata 51 lat, a ich córka Magdalena 21 lat. Zmarli na co dzień mieszkali w Ostrowcu, jednak wszyscy pochodzili z Waśniowa i to właśnie w tej miejscowości, gdzie żyją ich krewni, bliscy postanowili zorganizować pochówek.

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Pogrzeb rodziny Oksińskich w Waśniowie. Apel księdza podczas uroczystości

Ostatnie pożegnanie Janusza, Renaty i Magdaleny odbyło się w poniedziałek, 16 listopada, na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. W uroczystości wzięły udział tłumy żałobników, a w okolicy obecnych było także wielu funkcjonariuszy policji. Mszę pogrzebową odprawiono w kościele oddalonym o kilkaset metrów od nekropolii.

W trakcie ceremonii duchowny wygłosił przejmujący apel do uczestników pogrzebu. Poprosił zgromadzonych, aby powstrzymali się od komentarzy oraz kolejnych pytań i skupili się na modlitwie.

„Niech dzisiaj pośród nas będzie tylko modlitwa. Niech nie będzie zbędnych komentarzy, zbędnych wypowiedzi. Niech nie będzie nowych pytań. Niech będzie modlitwa, bo tylko ta modlitwa dla nich dzisiaj naprawdę się liczy” – mówił duchowny.

Ksiądz zwrócił się również z prośbą, żeby pamięć o zmarłych nie zakończyła się wraz z samą uroczystością pogrzebową.

„Dzisiaj się modlimy, ale nie zapomnijmy o nich jutro, ani za tydzień, ani za rok. Niech pozostaną w naszej pamięci” – mówił ksiądz.

Tajny pogrzeb Michała Oksińskiego. Sprawca spoczął niedaleko swoich ofiar

W piątek, 27 listopada, na tym samym cmentarzu parafialnym w Waśniowie pochowano 24-letniego Michała Oksińskiego, który odpowiada za śmierć swoich bliskich oraz krwawy atak w centrum Krakowa. Jego grób znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od mogiły zamordowanej rodziny. Jak informuje dziennikarz Radia Eska, pochówek zorganizowano w ścisłej tajemnicy, a uczestniczyła w nim jedynie garstka przedstawicieli najbliższej rodziny.

Ciało 24-latka zostało wcześniej skremowane. Sama uroczystość na cmentarzu trwała tylko kilka minut i przebiegła bez oficjalnych wystąpień czy przemówień. Oprócz nielicznych krewnych obecni byli na niej ksiądz z krzyżem oraz kościelny.

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Zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim i krwawy atak Michała Oksińskiego w Krakowie

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada 2026 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że Michał Oksiński najpierw zabił swoich rodziców oraz 21-letnią siostrę w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkie ofiary zginęły od strzałów w głowę.

Po dokonaniu zbrodni 24-latek wyruszył samochodem do Krakowa. Około godziny 15.00 wjechał na tamtejszy Rynek Główny oraz sąsiednie ulice i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi.

W krakowskim ataku śmierć poniosło sześć osób, a 16 odniosło obrażenia – wśród rannych znaleźli się dwaj policjanci oraz sam sprawca. Funkcjonariusze zatrzymali Michała Oksińskiego po wymianie ognia. Napastnik zmarł 9 listopada w szpitalu w Krakowie, przez co śledczy nie zdążyli przedstawić mu zarzutów.

Służby wciąż badają dokładne okoliczności tragedii, do której doszło w dwóch miastach. Motyw, jakim kierował się 24-letni sprawca ataków, nadal nie jest znany.