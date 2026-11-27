Nękanie policjantki z Opatowa. 44-latek groził funkcjonariuszce śmiercią

Jedna z funkcjonariuszek z Opatowa zawiadomiła w maju, że od kilku miesięcy nęka ją 44-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna telefonował do policjantki i przesyłał jej wulgarne, erotyczne oraz budzące niepokój wiadomości tekstowe.

Z upływem czasu zachowanie sprawcy nasiliło się i stało się jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ w wiadomościach kierowanych do funkcjonariuszki znalazły się groźby pozbawienia jej życia. Po przyjęciu zgłoszenia śledczy rozpoczęli postępowanie przygotowawcze, w wyniku którego mężczyznę zatrzymano i przedstawiono mu zarzuty.

„We wtorek, 24 listopada przed Sądem Rejonowym w Opatowie zapadł wyrok w tej sprawie. 44-latek został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Sąd orzekł również trzyletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną w jakikolwiek sposób oraz zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 30 metrów” – informuje Katarzyna Czesna-Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Dodatkowo sąd objął skazanego dozorem kuratora i nakazał mu zapłatę 5 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonej policjantki, a także uregulowanie kosztów postępowania.