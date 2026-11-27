Wiek to tylko liczba? Najwidoczniej to prawda, a przynajmniej tak musi uważać Eros Ramazzotti. Jeden z najpopularniejszych włoskich artystów ma za sobą kilka nieudanych związków i choć z byłymi żonami świetnie się dziś dogaduje - jego kolejne relacje z kobietami budzą pewne kontrowersje.

Eros Ramazzotti jest po dwóch rozwodach

Urodzony w 1963 roku wokalista poślubił najpierw szwajcarską supermodelkę, młodszą od niego o ponad 13 lat. Właśnie Michelle Hunziker zadedykował swój wielki przebój "Più bella cosa". Para w tym samym roku doczekała się córki, po czym wzięła ślub, a małżeństwo oficjalnie przetrwało nieco ponad dekadę.

W 2014 roku Eros Ramazzotti ponownie się ożenił podczas bajkowej ceremonii w Mediolanie. Jego wybranką została młodsza o 25 lat modelka Marica Pellegrinelli. Mają razem dwoje nastoletnie dzieci, jednak także się rozstali. Choć wydawać się może, że życie prywatne muzyka było wyjątkowo burzliwe, to w rzeczywistości z obiema ex utrzymuje on dobre relacje, a nawet spędza wspólnie z nimi obiema święta czy wakacje, tworząc prawdziwą patchworkową rodzinę.

Zobacz galerię: Eleganckie gwiazdy na premierze filmu "Violetta Villas"

44

Włoski gwiazdor wymienił dziewczynę na kolejną młodszą

Po rozstaniu z drugą żoną zainteresowanie kolejnymi związkami włoskiego amanta nie przygasło. W 2023 roku Eros Ramazzotti potwierdził, że spotyka się z młodszą o nieco ponad 25 lat partnerką. Dalila Gelsomino urodziła się w 1989 roku i jest znaną we Włoszech przedsiębiorczynią w branży nieruchomości. Niestety, i ten związek rozpadł się po około dwóch latach.

Zobacz też: 60-letni Gordon Ramsay po raz pierwszy dziadkiem. Słynny kucharz pokazał wnuczkę

Teraz na jaw wyszło, że Ramazzotti ma nowy obiekt westchnień. Fotoreporterzy przyłapali piosenkarza w samym centrum Mediolanu na czułościach z kolejną partnerką. Para nie szczędziła sobie namiętnych pocałunków i za rękę wędrowała ulicami miasta. Kim jest dziewczyna Erosa? Federica Monacelli to mistrzyni Włoch w boksie. Sportsmenka urodziła się w maju 1990 roku, co oznacza, że jest młodsza od wokalisty o prawie 27 lat. Myślicie, że tym razem Ramazzotti znalazł miłość na całe życie?

Sonda Zgadzasz się z twierdzeniem, że wiek to tylko liczba? Tak! Nie trzeba zaglądać w metrykę, tylko dbać o siebie! Tak mówią tylko bogaci Nie, to brednie