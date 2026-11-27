Jennifer Barreto przeszła do historii Miss Universe

Kilka lat temu organizatorzy Miss Universe znieśli górny limit wieku dla uczestniczek i pozwolili startować matkom, mężatkom oraz rozwódkom. Wcześniej w rywalizacji mogły brać udział wyłącznie bezdzietne panny mające najwyżej około 26 lat. Dzięki zmianie przepisów wygrana Jennifer Barreto miała być dla konkursu przełomowym momentem.

Historyczny triumf reprezentantki Portoryko szybko zeszły jednak na dalszy plan przez zarzuty o niesprawiedliwy werdykt. W sieci mnożą się głosy sugerujące ustawienie wyników oraz „kupienie korony”.

ZOBACZ TAKŻE: Organizator Miss mówi dość! Znikają numerki i kostiumy kąpielowe

Jennifer Barreto w ogniu krytyki po finale

Gdy dzień po gali nowa Miss Universe pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z pierwszego dnia po koronacji, pod publikacją zamiast gratulacji pojawiła się fala pretensji. Zdaniem komentujących zwyciężczyni poradziła sobie z finałowym pytaniem najgorzej spośród wszystkich finalistek.

Wielu obserwatorów twierdzi, że o jej sukcesie przesądziła organizacja finału w jej ojczystym Portoryko. Przypominają przy tym, że to nie pierwszy taki przypadek, bo przed wieloma laty inna reprezentantka tego kraju również zdobyła koronę Miss Universe przed własną publicznością.

Sonda Czy podoba ci się nowa Miss Universe? Tak Nie

15

Ostre wpisy na profilu Jennifer Barreto

Pod postami w mediach społecznościowych nowej Miss Universe Jennifer Barreto internauci zostawiają liczne krytyczne wpisy. Poniżej przedstawiamy wybrane komentarze.

Gratulujemy zakupu korony!

Wygrała w bingo, które sama zorganizowała.

Kpina z widzów.

Ludzie mają prawo być zdenerwowani takim wynikiem, ostatecznie szkoda tych dziewczyn, które naprawdę zasługiwały na to, żeby tam być.

Możesz być Miss Universe w swoim kraju, ale nigdy nie będziesz Miss Universe w oczach świata.

Ciekawe, ile zapłaciłaś za ten tytuł.