Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie samopodpalenia na Krakowskim Przedmieściu

Jak ustaliło Radio Eska śledczy wszczęli postępowanie dotyczące samopodpalenia 22-letniego obywatela Ukrainy na Krakowskim Przedmieściu. Sprawa jest prowadzona w kierunku doprowadzenia do samobójstwa, co może wskazywać na potencjalny udział osób trzecich i ich wpływ na desperacką decyzję młodego mężczyzny.

Poszkodowany Ukrainiec nadal znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie. Lekarze stwierdzili u niego rozległe poparzenia twarzy, dłoni oraz rąk, dlatego stan zdrowia mężczyzny nie pozwala na jego przesłuchanie.

Równolegle prokuratura zbiera materiał dowodowy w tej sprawie. „Zabezpieczana jest aktualnie dokumentacja medyczna, będziemy chcieli uzyskać w najbliższym czasie niezbędne opinie, które pozwolą nam wyjaśnić, dlaczego doszło do takiego zdarzenia” – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba.

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Przebieg zdarzenia przed Pałacem Prezydenckim. Śledczy badają różne wersje

Do zdarzenia doszło w środę, 25 listopada, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego i przed wejściem do budynku Ministerstwa Kultury, gdzie 22-latek oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Jako pierwsi na ratunek ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. W pobliżu przebywał zespół ratownictwa medycznego, dzięki czemu ranny błyskawicznie otrzymał pomoc, co być może uratowało mu życie.

Nieoficjalne ustalenia wskazują, że czyn mężczyzny mógł stanowić formę protestu przeciwko sposobowi traktowania Ukraińców w Polsce. Druga z hipotez weryfikowanych przez organy ścigania zakłada osobiste problemy studenta na Politechnice Częstochowskiej, które mogły skłonić go do targnięcia się na życie.

Kryzys psychiczny. Lista bezpłatnych numerów pomocowych

Każdy, kto zmaga się z trudnościami i myślami samobójczymi lub chce wesprzeć osobę w kryzysie, może zadzwonić pod całodobowe, bezpłatne numery pomocowe, aby uzyskać wsparcie:

800 70 2222 – całodobowy – Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 – całodobowy – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – całodobowy – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 – całodobowy – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 – całodobowy – Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia