Nowe latarnie na setkach warszawskich pasów

Program doświetlania przejść działa w stolicy na dużą skalę. W latach 2016 do 2025 odpowiednią infrastrukturę zyskało około 2300 przejść dla pieszych. Intensywne prace trwały również w 2026 roku, gdy na początku czerwca ukończono montaż opraw na 118 zebrach m.in. na Woli, Ochocie, Bemowie, Mokotowie, Ursynowie, Pradze Południe, we Włochach, Wawrze oraz Ursusie.

Zaraz po sfinalizowaniu tamtych prac drogowcy ogłosili kolejny przetarg. Nowe oświetlenie montowane jest obecnie na 176 przejściach w następujących rejonach:

Targówek, Praga-Północ i Białołęka

Bielany oraz Żoliborz

Bemowo i Ursus

Wszystkie te zadania mają zostać ukończone jeszcze w tym roku. Drogowcy nie zamierzają na tym poprzestawać, ponieważ w przygotowaniu znajduje się już dokumentacja projektowa dla kolejnych 402 przejść dla pieszych.

Statystyki potwierdzają skuteczność zmian

Nocne doświetlenia przełożyły się na realne wskaźniki bezpieczeństwa. Z danych wynika, że w zeszłym roku między godziną 1 a 8 rano na stołecznych ulicach nie zginął żaden pieszy. Podobne bezpieczne okna czasowe w godzinach nocnych i porannych odnotowywano również we wcześniejszych latach.

Poprawa widoczności na pasach w połączeniu z budową azylów, progów zwalniających, rond oraz nowych sygnalizacji daje wymierne rezultaty. W ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar wypadków drogowych w Warszawie zmalała niemal o połowę.

Tymczasowe rozwiązania na czas remontów

Drogowcy znaleźli także sposób na zabezpieczenie pieszych w miejscach, gdzie trwają prace budowlane. Na przebudowywanych ulicach wyznaczane są przejścia tymczasowe, przy których instaluje się specjalne mobilne platformy z latarniami.

Tego typu urządzenia przemieszczają się wraz ze zmianą organizacji ruchu i przenoszeniem tymczasowej zebry. Dają one dokładnie taki sam efekt świetlny jak stałe latarnie, dzięki czemu piesi są doskonale widoczni dla kierowców nawet podczas trwających inwestycji drogowych.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe