Karambol w Łomiankach. Szokujące informacje prokuratury. Kierowca wypił litr wódki!

Pędził slalomem między samochodami

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała 6 listopada akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. Obejmuje on kierowcę Audi Patryka R. oraz jego pasażera Piotra B.

Do tragedii doszło 12 kwietnia na drodze krajowej nr 7, na wiadukcie nad ul. Brukową w Łomiankach. Audi jechało ul. Kolejową w kierunku Warszawy.

Według ustaleń prokuratury Patryk R. rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość. Samochód jechał znacząco szybciej niż 101 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h.

Prokuratura opisuje ten sposób jazdy jako „slalom”. Oskarżony miał w ten sposób narażać na niebezpieczeństwo osoby podróżujące samochodami w obu kierunkach.

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Toyota przeleciała nad barierami

Patryk R. miał próbować wjechać przed Toyotę jadącą w tym samym kierunku. Wtedy Audi uderzyło w drugi samochód i wypchnęło go z dotychczasowego toru ruchu.

Toyota została wybita w górę, przeleciała ponad barierami rozdzielającymi jezdnie i kilkukrotnie się przetoczyła. Na przeciwległym pasie uderzyła w inne Audi i BMW, a jej fragmenty uszkodziły także Toyotę, Hondę i Renault.

Wypadek objął łącznie sześć samochodów.

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Troje młodych ludzi nie żyje

Toyotą podróżowały trzy młode osoby wracające z niedzielnego pikniku. Śmierć na miejscu ponieśli pasażerowie: 19-letnia kobieta i 15-letni chłopiec.

Kierujący samochodem 20-latek doznał rozległych obrażeń. Został przewieziony do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, lecz lekarzom nie udało się go uratować. Zmarł 17 kwietnia, pięć dni po wypadku.

Obrażenia prawej ręki odniósł także kierowca Audi jadącego z przeciwnej strony. Pozostałe osoby podróżujące tym autem zostały, według prokuratury, narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

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Po wypadku uciekł

Bezpośrednio po zderzeniu Patryk R. i Piotr B. oddalili się z miejsca tragedii. Nie udzielili pomocy osobom znajdującym się w rozbitej toyocie, choć według prokuratury mogli to zrobić bez narażania siebie lub innych ludzi.

Obaj zostali zatrzymani około dziewięciu godzin później. Kierowca Audi miał następnie próbować przekonać pasażera, by ten wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie samochodu. Piotr B. nie zgodził się na taką wersję wydarzeń.

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Pili wódkę i piwo

Śledczy ustalili, że Patryk R. i Piotr B. przed wypadkiem spożywali znaczne ilości alkoholu. W pierwszych relacjach była mowa o litrze wódki oraz kilku piwach wypitych między godz. 13 a 14. Do zderzenia doszło około godz. 18.

Pełna opinia toksykologiczna nie pozwoliła jednak jednoznacznie ustalić, ile dokładnie alkoholu wypili obaj mężczyźni ani jakie stężenie miał Patryk R. w chwili wypadku.

Podejrzani i świadkowie podawali różne, choć znaczne ilości. Oskarżonego zatrzymano dopiero po kilku godzinach. Według prokuratury po ucieczce miał nadal spożywać alkohol i zażywać marihuanę, co uniemożliwiło wykonanie wiarygodnych obliczeń retrospektywnych.

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Miał dwa zakazy prowadzenia

W chwili wypadku Patryk R. nie miał prawa znaleźć się za kierownicą. Obowiązywały go dwa prawomocne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Pierwszy został orzeczony w styczniu 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza na pięć lat. Drugi wydał w lutym 2026 r. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, również na pięć lat.

Wcześniejsze sprawy dotyczyły prowadzenia po alkoholu oraz ponownego złamania zakazu i niezatrzymania się do kontroli.

Dzień po wypadku policjanci przeszukali miejsce zamieszkania Patryka R. w Kiełpinie. Znaleźli 0,81 grama marihuany.

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Kierowca Audi częściowo się przyznał

Patryk R. przyznał się do spowodowania wypadku, w którym zginęły trzy osoby, oraz do posiadania marihuany na własny użytek.

- Patryk R. i Piotr B. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Przesłuchany po zmianie zarzutów Patryk R. przyznał się do spowodowania wypadku, w którym śmierć ponieśli pokrzywdzeni, oraz do posiadania marihuany na własny użytek. Nie przyznał się do spowodowania niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia u osób, które podróżowały innymi samochodami, ani do nieudzielania pomocy pokrzywdzonym, podtrzymując, że nie był świadomy rozmiaru wypadku. Nie przyznał się także, aby spowodował przedmiotowy wypadek będąc w stanie nietrzeźwości - przekazuje prok. Piotr Antonii Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Oskarżony nadal przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.

Piotr B., pasażer, został również oskarżony o nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Grozi mu do trzech lat więzienia.

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