Tajemnicza akcja służb pod Piasecznem

Jak informuje portal Miejski Reporter, działania przy ul. Spacerowej w Kędzierówce (gmina Prażmów) rozpoczęły się w czwartek po południu. Na posesję sprowadzono koparkę oraz georadar, urządzenie pozwalające wykrywać obiekty znajdujące się pod ziemią.

Do udziału w akcji wezwano także strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Na posesji rozstawiono namiot, a działania prowadzono również po zmroku.

Centralne Biuro Śledcze Policji potwierdziło w rozmowie z „Super Expressem”, że na terenie posesji prowadzono czynności procesowe.

– Były one wykonywane na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie – przekazał nam kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP.

Prokuratura nie zdradza szczegółów

Według nieoficjalnych informacji portalu Miejski Reporter akcja może mieć związek z gangsterskimi porachunkami. Nie udało nam się jednak potwierdzić tych doniesień. O szczegóły działań zapytaliśmy prokuraturę.

– Z uwagi na dobro śledztwa nie możemy obecnie udzielić informacji w tej sprawie – przekazała nam prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Co naprowadziło śledczych na posesję w Kędzierówce? Czego szukają pod ziemią i czy udało im się coś odnaleźć? Czy potwierdzą się doniesienia o gangsterskich porachunkach? Na razie śledczy nie ujawniają szczegółów.