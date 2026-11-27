NAPRAWY TRYBUNAŁU NIE BĘDZIE!

Sąd uchylił zakaz. Trzaskowski nie składa broni

W czwartkowy wieczór, 26 listopada, Sąd Okręgowy zdecydował się uwzględnić odwołanie organizatora manifestacji i uchylił zakaz wydany przez prezydenta Warszawy. W środę Rafał Trzaskowski przekazał, że nie wydał zgody na dalsze manifestacje pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Ogłoszenie sądu oznacza to, że protestujący mogą kontynuować zgromadzenie także po zakończeniu dotychczas zgłoszonego okresu. Kolejna manifestacja została zaplanowana od 30 listopada do 5 stycznia 2027 r.

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Włodarz Warszawy nie zamierza tak szybko składać broni. W piątek rano Trzaskowski poinformował, że Warszawa skorzysta z możliwości zakwestionowania orzeczenia.

– Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie – napisał prezydent Warszawy w serwisie X.

Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 27, 2026

Miasto będzie więc domagało się ponownego zbadania sprawy. Do czasu rozpatrzenia zażalenia nie można przesądzać, że organizatorzy ostatecznie utrzymają możliwość prowadzenia protestu aż do początku stycznia.

– Na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego mamy 24 godziny. Robimy to głównie ze względu na skargi mieszkańców oraz negatywną opinię co do przedłużenia manifestacji, jaką wydały służby: straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Marzena Gawskowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Warszawa.

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Dlaczego sąd uchylił zakaz?

Jednym z powodów odmowy miasta był termin złożenia zawiadomienia. Ratusz wskazywał, że dokument obejmujący zgromadzenie trwające do 5 stycznia został częściowo przedłożony zbyt wcześnie.

Zgodnie z Prawem o zgromadzeniach zawiadomienie powinno dotrzeć do gminy nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż sześć dni przed planowaną datą zgromadzenia. Miasto uznało, że część okresu po 10 grudnia nie mieściła się w tym terminie.

Sąd nie podzielił tej argumentacji. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek wskazała, że termin należy odnosić do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia, a ten wymóg został dochowany.

Sąd podkreślił również, że zakaz demonstracji jest najbardziej radykalnym środkiem i może być stosowany jedynie wyjątkowo. Władze powinny wcześniej rozważyć rozwiązania umożliwiające pokojowe przeprowadzenie zgromadzenia.

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Ratusz wskazywał na skargi i bezpieczeństwo

Miasto zakazało organizacji kolejnej manifestacji 25 listopada. Władze Warszawy powoływały się między innymi na: zajęcie jezdni al. Szucha czy utrudnienia dla mieszkańców.

Według danych przywołanych przez prezydenta miasta policja prowadziła 20 postępowań dotyczących zakłócania porządku lub spoczynku nocnego, a do urzędu miało wpłynąć 37 skarg mieszkańców.

– To nie jest decyzja o poglądach. To decyzja o bezpieczeństwie i o prawach ludzi, którzy tam mieszkają. Do spokoju, do przejścia chodnikiem, do karetki, która dojedzie – tłumaczył wcześniej Trzaskowski.

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„Polityczny kemping” przed Trybunałem

Przed siedzibą Trybunału powstało rozbudowane zaplecze protestu. Uczestnicy ustawili namioty i scenę, na której organizowane są wystąpienia oraz koncerty.

Manifestacji towarzyszą transmisje prawicowych mediów i występy polityków. Poseł Michał Wójcik śpiewał ze sceny między innymi piosenkę Krzysztofa Krawczyka „Jak minął dzień” oraz „Barkę”.

Podczas relacji Telewizji Republika promowano także sprzedaż zegarków z napisem „Trybunał Konstytucyjny”. Rafał Trzaskowski wykorzystał te wydarzenia, komentując, że prawo do demonstracji nie oznacza prawa do zamieniania ulicy w stałe obozowisko ze straganami i wieczornymi koncertami polityków.

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Te złośliwe komentarze miały podkreślić uciążliwość manifestacji, ale nie stanowiły formalnej podstawy zakazu. Podstawami decyzji miasta były kwestie formalne, bezpieczeństwo, organizacja ruchu oraz prawa mieszkańców.