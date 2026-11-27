Do brutalnego ataku doszło w jednym z warszawskich hosteli.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a policjanci odzyskali skradzione pieniądze.

47-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Zadał Darkowi kilkadziesiąt ciosów maczetą. Potem użył blendera

Napadł, gdy kolega spał

Do ataku doszło w hostelu, gdzie obaj mężczyźni mieszkali. 47-latek miał zaatakować śpiącego współlokatora nożem. Zadał mu kilkanaście ciosów w głowę, klatkę piersiową i ręce. Po wszystkim zabrał ponad 148 tys. zł, telefon oraz dokumenty i uciekł. Rannemu pomogli inni mieszkańcy hostelu. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

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Bilet do Szczecina miał już w kieszeni, czaił się na pociąg

Policjanci rozpoczęli poszukiwania napastnika zaraz po zgłoszeniu. Trop doprowadził ich na warszawski Dworzec Zachodni. Wśród tłumu podróżnych wypatrzyli 47-latka. Mężczyzna miał przy sobie bilet do Szczecina, a pociąg odjeżdżał za niespełna 30 minut. Jego ubranie było w kilku miejscach zabrudzone brunatną substancją. Kryminalni zatrzymali go, zanim zdążył wsiąść do pociągu. Odzyskali też skradzioną gotówkę.

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Grozi mu surowa kara

47-latek trafił do policyjnej celi, a następnie został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Prokuratura zawnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.