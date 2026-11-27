Rocznica objawienia – historia, która narodziła się w paryskiej kaplicy

W 2026 roku mija 196 lat od wydarzeń, które na zawsze zmieniły duchowość wielu katolików. Był wieczór 27 listopada 1830 roku, sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu. W kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy rue du Bac w Paryżu młoda nowicjuszka, Katarzyna Labouré, trwała na modlitwie. W pewnym momencie, jak sama opisała w swoich pismach, usłyszała szelest i ujrzała Najświętszą Maryję Pannę.

Wizja była niezwykle plastyczna i pełna symboli. Matka Boża stała na kuli ziemskiej, depcząc głowę węża, co jest czytelnym odniesieniem do zwycięstwa nad złem i grzechem. Ubrana w białą suknię, trzymała w dłoniach mniejszą kulę, symbolizującą świat, a w szczególności każdego człowieka. Z Jej dłoni, ozdobionych pierścieniami, rozchodziły się świetliste promienie. Jak wyjaśnił głos, który usłyszała Katarzyna: „Promienie oznaczają łaski, jakie zlewam na tych, którzy mnie proszą”.

Wokół postaci Maryi uformował się owalny napis ze złotych liter: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. To właśnie wtedy padło polecenie:

„Postaraj się, aby wybito medalik według tego wzoru; wszyscy, którzy będą go nosić, otrzymają wiele łask; wielkimi dobrodziejstwami będą obdarzani wszyscy noszący go z wiarą”.

Następnie obraz się odwrócił, ukazując rewers medalika. Tak narodził się wzór, który wkrótce miał podbić serca wiernych na całym świecie. Jego znaczenie dla Kościoła zostało potwierdzone przez papieża Leona XIII, który 23 lipca 1894 roku ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny objawiającej Cudowny Medalik.

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Symbolika Cudownego Medalika – co oznaczają jego elementy?

Każdy detal medalika, który zobaczyła św. Katarzyna, ma głębokie znaczenie teologiczne. To nie tylko ozdoba, ale swoisty traktat wiary zamknięty w małym kawałku metalu, najczęściej srebra.

Awers – obietnica łask i zwycięstwa

Postać Maryi: Stojąca na kuli ziemskiej, przedstawiona jest jako Królowa Nieba i Ziemi.

Stojąca na kuli ziemskiej, przedstawiona jest jako Królowa Nieba i Ziemi. Wąż pod stopami: To bezpośrednie nawiązanie do Księgi Rodzaju (Rdz 3,15) i zapowiedzi zwycięstwa Niewiasty nad szatanem. Symbolizuje triumf Niepokalanej nad grzechem.

To bezpośrednie nawiązanie do Księgi Rodzaju (Rdz 3,15) i zapowiedzi zwycięstwa Niewiasty nad szatanem. Symbolizuje triumf Niepokalanej nad grzechem. Rozłożone ręce i promienie: Maryja jest pośredniczką wszelkich łask. Promienie spływające z Jej dłoni to symbol darów, które wyprasza u Boga dla tych, którzy z ufnością się do Niej zwracają.

Maryja jest pośredniczką wszelkich łask. Promienie spływające z Jej dłoni to symbol darów, które wyprasza u Boga dla tych, którzy z ufnością się do Niej zwracają. Napis: Modlitwa „O Maryjo, bez grzechu poczęta...” jest aktem strzelistym, który potwierdza dogmat o Niepokalanym Poczęciu (ogłoszony oficjalnie 24 lata później) i stanowi prośbę o wstawiennictwo.

Rewers – zjednoczone serca i Kościół

Druga strona medalika, choć prostsza, jest równie bogata w treść. Jak usłyszała św. Katarzyna: „Litera M i dwa serca mówią wystarczająco dużo”.

Litera „M” z krzyżem: Inicjał imienia Maryi jest spleciony z krzyżem, co symbolizuje Jej nierozerwalny udział w dziele Odkupienia i cierpieniu Chrystusa. Maryja stoi pod krzyżem swojego Syna jako Matka wszystkich wierzących.

Inicjał imienia Maryi jest spleciony z krzyżem, co symbolizuje Jej nierozerwalny udział w dziele Odkupienia i cierpieniu Chrystusa. Maryja stoi pod krzyżem swojego Syna jako Matka wszystkich wierzących. Dwa Serca: Najświętsze Serce Jezusa , otoczone koroną cierniową, oraz Niepokalane Serce Maryi , przebite mieczem boleści. Ich bliskość ukazuje jedność miłości, która łączy Matkę i Syna w dziele zbawienia ludzkości.

, otoczone koroną cierniową, oraz , przebite mieczem boleści. Ich bliskość ukazuje jedność miłości, która łączy Matkę i Syna w dziele zbawienia ludzkości. Dwanaście gwiazd: Najczęściej interpretowane są jako odniesienie do dwunastu Apostołów (fundament Kościoła) oraz do Niewiasty z Apokalipsy św. Jana, „obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1).

Warto dodać, że choć oryginalny wzór zakładał gwiazdy pięcioramienne (symbol doskonałości), często spotyka się medaliki z gwiazdami sześcioramiennymi. Obie wersje są akceptowane i nie umniejszają wartości dewocjonalium.

Znak tożsamości Rycerzy Niepokalanej

Moc i przesłanie Cudownego Medalika w sposób szczególny dostrzegł [św. Maksymilian Maria Kolbe]. Uczynił on ten medalion oraz wezwanie „O Maryjo, bez grzechu poczęta...” fundamentem i znakiem rozpoznawczym założonego przez siebie Rycerstwa Niepokalanej (Militia Immaculatae). Podkreślał, że miłość do Serca Jezusa prowadzi przez miłość do Serca Maryi, a oba te serca są nierozerwalnie złączone, tak jak na rewersie medalika.

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