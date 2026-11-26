Jedną spódnicą wywołał lawinę

O panu Darku zrobiło się głośno w sierpniu, gdy „Super Express” jako pierwszy opisał jego nietypowy protest. Kierowca autobusu linii 213 postanowił zwrócić uwagę na absurdalne zasady dotyczące służbowego stroju. Mężczyźni nawet podczas największych upałów nie mogli pracować w krótkich spodenkach, podczas gdy kobiety mogły zakładać spódnice.

Kierowca postanowił obnażyć absurd tych przepisów i pewnego upalnego dnia zamienił służbowe spodnie na spódnicę. Za jego nietypowy strój ZTM ukarał przewoźnika, ale sprawa nabrała rozgłosu. Temat podchwycili radni związani ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze, którzy przyszli na posiedzenie Rady Warszawy w krótkich spodenkach. We wrześniu sam prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od kolejnego sezonu kierowcy będą mogli prowadzić autobusy w krótkich spodniach.

Pan Darek nie spodziewał się wyróżnienia

Teraz kierowca ma kolejny powód do radości. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze nominowało go w pierwszej edycji plebiscytu Warszawska Syrena Roku. Doceniono jego odwagę, walkę o poprawę warunków pracy oraz nietypową formę protestu.

Jest to dla mnie dużym zaskoczeniem i przede wszystkim zaszczytem. Być nominowanym do nagrody w Warszawie, w moim ulubionym mieście, to duma – mówi „Super Expressowi” pan Darek.

Jak przyznaje, nigdy nie zabiegał o nagrody ani wyróżnienia.

Zawsze byłem skromną osobą w cieniu. Nigdy konkursy czy tego typu nagrody nie były dla mnie w życiu najważniejsze. Nie o to chodziło. Zawsze robiłem coś dla innych, nie tylko dla siebie – podkreśla kierowca.

Pan Darek docenia również rolę dziennikarzy, którzy nagłośnili jego protest. Dla niego najważniejsze jest jednak to, by władze miasta dotrzymały obietnicy złożonej kierowcom.

Mam nadzieję, że poprawi to nasze warunki – dodaje.

Kto zostanie Warszawską Syreną Roku?

Pan Darek ma pięciu konkurentów. Wśród nominowanych znaleźli się:

Maksym Szewczuk , znany w internecie jako Konfitura, który od lat nagrywa kierowców łamiących przepisy i nagłaśnia problem nielegalnego parkowania.

, znany w internecie jako Konfitura, który od lat nagrywa kierowców łamiących przepisy i nagłaśnia problem nielegalnego parkowania. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , doceniona przez organizatorów za działania na rzecz jawności cen mieszkań oraz sprzeciw wobec programu Kredyt 0 proc.

, doceniona przez organizatorów za działania na rzecz jawności cen mieszkań oraz sprzeciw wobec programu Kredyt 0 proc. Fundacja Serce Miasta , która od 2020 r. pomaga kobietom w kryzysie bezdomności, zapewniając im m.in. wsparcie psychologiczne i materialne.

, która od 2020 r. pomaga kobietom w kryzysie bezdomności, zapewniając im m.in. wsparcie psychologiczne i materialne. Plac Zabaw nad Wisłą , miejsce organizacji bezpłatnych koncertów, imprez kulturalnych i wydarzeń charytatywnych.

, miejsce organizacji bezpłatnych koncertów, imprez kulturalnych i wydarzeń charytatywnych. Wolny Jazdów, społeczność osiedla domków fińskich, organizująca wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz walcząca o niższe czynsze dla organizacji pozarządowych.

Zwycięzcy przypadnie szklana statuetka syreny, wykonana w pracowni na warszawskiej Ochocie. O tym, do kogo trafi, zdecydują internauci. Głosowanie na stronie syrena.miastojestnasze.org potrwa do 6 grudnia do godz. 23.59.