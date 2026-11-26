Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jakub Z. Chciał zabić 19 osób na 19. urodziny?

Jakub interesował się bronią palną. Sprawdzono jego komputer

Do ataku doszło 7 października około godz. 11.05 w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Według prokuratury uczeń klasy maturalnej wszedł do budynku z niebezpiecznym narzędziem i zaatakował uczniów oraz nauczycieli. Następnie ranił kolejne osoby poza szkołą i uciekł. Został zatrzymany kilkaset metrów dalej, w rejonie miejskiej plaży.

Prokuratura otrzymała już wyniki oględzin urządzeń elektronicznych należących do 19-latka. Zabezpieczone dane pozwoliły odtworzyć część jego wcześniejszej aktywności i zainteresowań.

– Podejrzany interesował się bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz atakami w szkołach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ustaliliśmy to na podstawie oględzin materiałów, które zostały od niego zabezpieczone, czyli komputerów i telefonów – przekazała „Super Expressowi” Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

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W szkole zostawił podejrzany ładunek

W szkolnej pracowni komputerowej Jakub Z. miał pozostawić plecak z domowej konstrukcji urządzeniem wybuchowym. Z plecaka wydobywał się dym, a według ustaleń prokuratury konstrukcja była bliska uruchomienia.

Śledczy czekają obecnie na opinie biegłych między innymi z zakresu chemii materiałów wybuchowych oraz daktyloskopii.

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Możliwe kolejne lub zmienione zarzuty

Jakub Z. usłyszał dotychczas dziewięć zarzutów, w tym dotyczące usiłowania zabójstwa oraz gróźb karalnych. Prokuratura nie wyklucza jednak ich uzupełnienia albo zmiany po otrzymaniu kolejnych ekspertyz.

– Po uzyskaniu tych opinii nie można wykluczyć, że dojdzie do zmiany lub uzupełnienia zarzutów wobec Jakuba Z. Te czynności być może będą już przeprowadzone w grudniu tego roku – przekazała rzeczniczka prokuratury.

Znaczenie będzie miała przede wszystkim ocena urządzenia znalezionego w plecaku. To od jego rzeczywistych właściwości i możliwości działania może zależeć ostateczna kwalifikacja prawna tego wątku.

– Decyzja w tym zakresie prawdopodobnie zapadnie w pierwszej połowie grudnia 2026 roku – dodaje prokurator.

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Psychiatrzy zbadają 19-latka

Po otrzymaniu opinii technicznych śledczy planują badania psychiatryczne i psychologiczne podejrzanego. Eksperci będą oceniać między innymi, czy w chwili ataku mógł rozpoznać znaczenie własnego zachowania i kierować swoim postępowaniem.

Badania mogą również pomóc w ustaleniu, czy Jakub Z. jest zdolny do świadomego udziału w dalszych czynnościach procesowych.

Opinia psychiatryczna nie rozstrzyga, czy podejrzany dokonał zarzucanych czynów. Dotyczy jego poczytalności i zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej.

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Jakub Z. przebywa obecnie w areszcie śledczym. Według prokuratury został objęty izolacją oraz specjalnymi zabezpieczeniami z powodu zagrożenia dla jego życia i zdrowia.