Dworzec Zachodni w Warszawie. Gdzie znajduje się darmowy parking?

Tuż przy nowoczesnym i ruchliwym Dworcu Zachodnim w centrum Warszawy działa całkowicie bezpłatny parking dla kierowców. Choć teren ten leży w granicach miejskiej Strefy Płatnego Parkowania, sam obiekt jej nie podlega, a za postój nie są tam pobierane także żadne lokalne opłaty.

Wjazd na ten bezpłatny teren napotkają kierowcy, którzy kierują się na dworzec od strony Woli. Cały parking zlokalizowany jest od strony ulicy Towarowej, co ułatwia dojazd do stacji.

Znalezienie wolnej przestrzeni na darmowym parkingu bywa trudne, ale przy odrobinie szczęścia kierowcy mogą zaparkować samochód zaledwie kilkadziesiąt metrów od dworcowych peronów. W stołecznych warunkach to wielkie udogodnienie, z którego korzystać mogą zwłaszcza pasażerowie kolei przemieszczający się z ciężkimi walizkami oraz licznym bagażem.

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Polskie Linie Kolejowe powiększają parking przy Warszawie Zachodniej

Szanse na bezpłatne zaparkowanie przy Dworcu Zachodnim wzrosły, ponieważ spółka Polskie Linie Kolejowe S.A. niedawno powiększyła ten teren o 34 dodatkowe miejsca postojowe. Dzięki tej decyzji podróżni mają teraz do dyspozycji łącznie 111 darmowych miejsc na pozostawienie swoich pojazdów.

Rozbudowa strefy dla kierowców towarzyszy zmianom na samej stacji, gdyż w ubiegłym roku zakończyła się wieloletnia modernizacja dworca Warszawa Zachodnia. Gruntowna przebudowa zmieniła ten obiekt z reliktu minionej epoki w przestronny i nowoczesny węzeł komunikacyjny.

Równolegle pod ziemią trwają zaawansowane roboty budowlane, których celem jest pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy. Nowa trasa pod powierzchnią dworca pozwoli pasażerom na bezpośredni dojazd do i z Dworca Zachodniego w stronę Ochoty oraz Śródmieścia, a docelowo także w kierunku Woli.