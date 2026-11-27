Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 listopada, podczas zabawy andrzejkowej zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Stawiszynie w powiecie kaliskim. Jak informuje TVP3 Poznań, do matki 11-latka zadzwoniła dyrektorka placówki. Przekazała kobiecie, że jej syn dotknął przewodu elektrycznego i ma ślad na palcu.

Chłopiec rozmawiał przez telefon z mamą i zapewniał, że czuje się dobrze. Chciał pozostać na imprezie. Kiedy jednak kobieta dotarła do szkoły, poprosiła o pokazanie przewodu, który doprowadził do niebezpiecznej sytuacji. Usłyszała, że został już uprzątnięty.

Z relacji chłopca wynikało, że na sali znajdował się luźno wiszący kabel, z którego wystawały druciki. 11-latek chciał go zabezpieczyć, ale podczas tej czynności został porażony prądem. Po zdarzeniu bolała go ręka, odczuwał również mrowienie i był blady.

11-latek trafił do szpitala. Matka jest oburzona

Matka zdecydowała się zabrać syna na szpitalny oddział ratunkowy. Chłopiec przeszedł badania, a następnie został skierowany na obserwację na oddział dziecięcy. Do domu wrócił dopiero następnego dnia.

Kobieta nie kryje oburzenia tym, jak szkoła zareagowała na zdarzenie. Ma pretensje między innymi o to, że na miejsce nie wezwano pogotowia ratunkowego.

Jestem zbulwersowana zaistniałą sytuacją. Nie będę wnikać, pod jakim napięciem był kabel. Liczy się sam fakt, że taka sytuacja się wydarzyła oraz to, jaka tragedia mogła się stać - mówiła matka chłopca, cytowana przez TVP3 Poznań.

Jej zdaniem placówka zlekceważyła zagrożenie i próbuje przerzucić odpowiedzialność za zdarzenie na dziecko.

Dyrekcja szkoły odpowiada na zarzuty

Szkoła przedstawia jednak inną wersję wydarzeń. W oświadczeniu przesłanym redakcji TVP3 Poznań dyrektorka Joanna Woszczyk wyjaśniła, że to uczeń miał zahaczyć nogą o przewód lampek choinkowych LED i wyrwać go z zasilacza. Chłopiec zauważył, że lampki przestały świecić, ale zamiast zgłosić problem nauczycielowi, sam próbował usunąć usterkę.

Według dyrekcji dopiero po trzeciej próbie naprawienia przewodu chłopiec zgłosił nauczycielowi, że boli go palec. Szkoła zapewnia, że udzielono mu pomocy, a matka została poinformowana telefonicznie o sytuacji i stanie syna.

Dyrektorka podkreśliła również, że przewód był podłączony do listwy przepięciowej, a kontakt z jego uszkodzoną końcówką miał być krótkotrwały. Jak przekazała, chłopiec pozostawał w logicznym kontakcie i poza tkliwością opuszka palca prawej ręki nie zgłaszał innych dolegliwości.

Bezpieczeństwo każdego ucznia jest dla nas absolutnym priorytetem - zapewniła Joanna Woszczyk.

Sprawą zainteresowano policję, Kuratorium Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka. Szkoła poinformowała również, że zabezpieczono nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano zdarzenie.