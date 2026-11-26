Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 listopada na drodze wojewódzkiej między Czempiniem a Kościanem, w rejonie miejscowości Jasień w Wielkopolsce. BMW wypadło z drogi na łuku, uderzyło w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. W środku znajdowały się trzy osoby. Niestety, żadnej z nich nie udało się uratować.

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Początkowo policjanci informowali, że ofiarami są dwaj 18-latkowie i 20-latek. Teraz wiadomo już więcej. Jak przekazał w rozmowie z Super Expressem st. asp. Jarosław Lemański z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, funkcjonariusze ustalili dane wszystkich trzech mężczyzn. Wszyscy pochodzili z powiatu poznańskiego.

Mimo ustalenia ich tożsamości konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie badań DNA. Ciała ofiar były bowiem całkowicie zwęglone, dlatego identyfikacja wymaga specjalistycznych badań. Policjanci skontaktowali się już z rodzinami zmarłych.

Kto siedział za kierownicą BMW? Policja ma swoje podejrzenia

Śledczy mają również wstępne przypuszczenia dotyczące tego, kto prowadził samochód w chwili wypadku. Jak wcześniej informowaliśmy, podejrzenia policjantów wskazują na jednego z 18-latków. Chodzi o chłopaka, którego matka była formalną właścicielką BMW.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że samochód z 2013 roku był zarejestrowany właśnie na matkę 18-letniego Krzysztofa B., ale to on był jego głównym użytkownikiem. Młodzi znajomi często spędzali wolny czas, jeżdżąc po okolicy. W feralny wieczór przed godz. 22 dołączył do nich jeszcze jeden kolega. Później chłopcy odwieźli go do domu.

Policjanci podkreślają jednak, że na tym etapie nie można jednoznacznie wskazać, kto siedział za kierownicą. To również mają pomóc ustalić badania DNA.

Sucha nawierzchnia i brak świadków. Co doprowadziło do tragedii?

Nowe informacje dotyczą także okoliczności samego wypadku. Jak przekazał Fakt.pl st. asp. Jarosław Lemański, nawierzchnia drogi w chwili zdarzenia była sucha. Policjanci wykluczyli więc, by do utraty panowania nad samochodem przyczyniły się trudne warunki atmosferyczne.

Tutaj też musimy jeszcze dokładnie wszystko ustalić, prawdopodobnie przyczyną mogła być prędkość - przekazał policjant w rozmowie z portalem Fakt.pl.

Śledczy nie mają jednak nagrań z monitoringu, ponieważ ten fragment drogi nie jest objęty kamerami. Nie zgłosił się również żaden naoczny świadek, który widziałby moment uderzenia BMW w drzewo.

Przypomnijmy, że pierwszy sygnał alarmowy wpłynął do służb o godz. 1:53. Pomoc wezwał automatycznie system wykrywania wypadków w jednym z telefonów iPhone znajdujących się w samochodzie. Urządzenie przekazało służbom również dokładną lokalizację zdarzenia.

Gdy na miejsce dotarły trzy zastępy straży pożarnej, BMW było już całkowicie objęte ogniem. Po ugaszeniu pożaru ratownicy znaleźli we wraku ciała trzech młodych mężczyzn.

O tragedii rozmawialiśmy również z sołtysem pobliskiej wsi Jasień, Maciejem Głochowiakiem. Mężczyzna podkreślał, że do wypadku doszło na spokojnym odcinku drogi powiatowej, gdzie wcześniej nie dochodziło do podobnych tragedii.

To spokojne miejsce i pierwszy tego typu wypadek w regionie - mówił Super Expressowi.

Policjanci pod nadzorem prokuratury nadal wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku.

W miejscu, w którym rozbiło się BMW, pojawiły się dziesiątki zniczy. Ktoś ustawił również oprawione w ramki fotografie trzech młodych osób, które zginęły w tragicznym wypadku.

Przy drodze zatrzymują się mieszkańcy i przejeżdżający kierowcy. Wielu z nich znało ofiary lub ich rodziny. Trudno im pogodzić się z tym, że życie trzech młodych ludzi zakończyło się w tak dramatycznych okolicznościach. Jedną z osób, które zatrzymały się w miejscu tragedii, jest pan Maciej, przedsiębiorca budowlany. Mężczyzna niemal codziennie pokonuje trasę przez Jasień do Czempinia, dlatego dobrze zna ten odcinek drogi.

Jeżdżę tędy prawie codziennie do pracy do Czempinia. Nie wiem, co tu się wydarzyło, że doszło do takiej tragedii. Nie wyobrażam sobie. Prawdopodobnie zawiniła prędkość - mówi „Super Expressowi”.

Jak dodaje, droga, na której doszło do wypadku, nie należy do szczególnie niebezpiecznych.