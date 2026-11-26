W czwartek, 26 listopada, Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis. Placówka poinformowała o śmierci Franciszka Karpowicza, którego pożegnano jako utalentowanego muzyka i niezapomnianego ucznia.

Franciszek był absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu z 2026 roku. Kontynuował edukację w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie studiował na drugim roku kompozycję oraz na pierwszym roku organy.

W szkole muzycznej rozwijał swoje umiejętności pod okiem Zbigniewa Radowskiego, w którego klasie uczył się gry na organach, oraz Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, pod kierunkiem której kształcił się w zakresie kompozycji. Już w czasie nauki dał się poznać jako młody twórca. Jego pierwsze utwory zabrzmiały podczas koncertów kompozytorskich organizowanych przez placówkę.

W pożegnalnym wpisie przedstawiciele szkoły podkreślili, jak wielką stratą jest odejście młodego artysty.

Zapamiętamy Go jako młodego, utalentowanego muzyka, którego wrażliwość, pasja i twórcza osobowość pozostawiły ślad w naszej społeczności. Trudno pogodzić się z myślą, że Jego muzyczna droga została przerwana tak wcześnie - napisali przedstawiciele Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Jak dodali, pozostaną wspomnienia wspólnych chwil, dźwięki jego muzyki i pamięć o młodym artyście. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie placówki złożyli rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe Franciszka Karpowicza odbędą się w sobotę, 28 listopada, o godz. 13 na cmentarzu w Międzyzdrojach przy ul. Cmentarnej 1.

Franciszku, pozostaniesz w naszej pamięci. Niech Twoja muzyka trwa… - pożegnali go przedstawiciele szkoły.