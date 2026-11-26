Mieszkańcy pamiętają o ofiarach

Dzień po tragedii krajobraz przy drodze między Kościanem a Czempiniem wygląda zupełnie inaczej. W miejscu, gdzie rozbiło się BMW, płoną dziesiątki zniczy. Ktoś ustawił również oprawione w ramki fotografie młodych osób, które zginęły w nocnym wypadku.

Przy drodze zatrzymują się mieszkańcy i kierowcy. Wielu z nich znało ofiary lub ich rodziny. Wciąż trudno im pogodzić się z tym, że życie trzech młodych ludzi zakończyło się w tak dramatycznych okolicznościach.

„Nie wiem, co tu się wydarzyło”

Pan Maciej, przedsiębiorca budowlany, codziennie pokonuje trasę prowadzącą przez Jasień do Czempinia. Jak przyznaje, miejsce wypadku dobrze zna.

- Jeżdżę tędy prawie codziennie do pracy do Czempinia. Nie wiem, co tu się wydarzyło, że doszło do takiej tragedii. Nie wyobrażam sobie. Prawdopodobnie zawiniła prędkość - mówi pan Maciej „Super Expressowi”.

Jak dodaje, odcinek drogi, na którym doszło do tragedii, nie należy do szczególnie niebezpiecznych.

Jedno drzewo i ogromny pech

Miejsce wypadku znajduje się na wyjeździe z Jasienia, na łuku drogi. Wokół rozciągają się pola i łąki. Przy samej jezdni rośnie niewiele drzew, przez co wiele osób zwraca uwagę na wyjątkowo nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

- Tu rośnie tylko to jedno drzewo. Mieli ogromnego pecha, że w nie uderzyli. Metr w jedną lub drugą stronę i być może wszystko skończyłoby się zupełnie inaczej - ocenia pan Maciej. - Szkoda ludzi. Byli młodzi. Mieli całe życie przed sobą - dodaje.

BMW stanęło w płomieniach

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 listopada w Jasieniu między Kościanem a Czempiniem. Według wstępnych ustaleń BMW wypadło z drogi, uderzyło w przydrożne drzewo, a następnie stanęło w płomieniach.

Służby ratunkowe zostały zaalarmowane przez system e-call zamontowany w samochodzie. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło o godzinie 1.53. Gdy strażacy dotarli na miejsce, auto było już całkowicie objęte ogniem. W jego wnętrzu znajdowały się trzy osoby, których nie udało się uratować.

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Trzy młode ofiary

Jak przekazała policja, ofiary to dwóch 18-latków i 20-latek. Śledczy wciąż wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii. Konieczne są także szczegółowe badania, które pozwolą ostatecznie potwierdzić tożsamość wszystkich ofiar.

Nieoficjalnie wiadomo, że rozbite BMW było zarejestrowane na matkę jednego z 18-latków, ale na co dzień korzystał z niego właśnie młody mężczyzna. Jeszcze kilka godzin przed tragedią wraz z kolegami spędzał czas, jeżdżąc po okolicy. Nikt nie przypuszczał, że noc zakończy się w tak dramatyczny sposób.

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