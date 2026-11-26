Pogoda w Poznaniu: 27-29 listopada

Weekend w Poznaniu rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 27 listopada, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie około 1 stopnia Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około -3°C. Pogodzie towarzyszyć będzie wiatr wiejący z prędkością do 4 m/s, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów.

Słoneczna sobota w Poznaniu

Po pochmurnym piątku nastąpi wyraźna zmiana. Sobota, 28 listopada, zapowiada się w Poznaniu bezchmurnie, co pozwoli cieszyć się słońcem. Będzie to jednak chłodniejszy dzień – temperatura maksymalna nie przekroczy -1°C, a w nocy słupki rtęci pokażą nawet -4 stopnie. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Pochmurny i najzimniejszy finał weekendu

Niedziela, 29 listopada, przyniesie powrót chmur nad Poznań. Niebo znów będzie w pełni zasłonięte, a temperatura spadnie jeszcze niżej, co sprawi, że będzie to najzimniejszy dzień weekendu. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie -2°C, a po zmroku spodziewany jest mróz sięgający -5 stopni Celsjusza. Wiatr ponownie przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 4 m/s. Podobnie jak w poprzednich dniach, nie należy spodziewać się opadów.

Jak spędzić taki weekend w Poznaniu?

Weekendowa aura w Poznaniu wyraźnie faworyzuje sobotę, jeśli chodzi o aktywności na zewnątrz. Choć będzie mroźnie, słoneczna pogoda stworzy doskonałe warunki do spaceru po parkach czy miejskich deptakach. Z kolei pochmurny piątek i niedziela mogą zachęcać do spędzenia czasu w cieplejszych miejscach. To dobry moment na wizytę w obiektach kulturalnych, spotkania w kawiarniach czy spędzenie czasu w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather