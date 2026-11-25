Dorota Białowąs, 29-letnia matka trojga dzieci, po raz ostatni była widziana 17 grudnia 2016 roku w domu swojego męża, z którym się rozwodziła. Kobieta przyjechała tam na spotkanie z dziećmi. Od tamtego dnia jej losy pozostają nieznane.

Jak przypomina program „Uwaga!” TVN, temat jej zniknięcia powrócił po tym, jak policja rozbiła grupę przestępczą podejrzaną o brutalny napad na przedsiębiorcę w Wielkopolsce. Funkcjonariusze zatrzymali między innymi 59-letniego Błażeja B., męża zaginionej, który według ustaleń śledczych miał kierować tą grupą.

Napad na przedsiębiorcę w Wielkopolsce. Policja zatrzymała Błażeja B.

Według ustaleń „Uwagi!” TVN do ataku doszło około miesiąca temu. Napastnicy podający się za funkcjonariuszy CBŚP wdarli się do domu przedsiębiorcy, zmuszając go do wydania ponad 300 tysięcy złotych. Ofiara została zastraszona i brutalnie potraktowana.

Mundurowi szybko namierzyli podejrzanych. Podczas akcji w domu 59-letniego Błażeja B. funkcjonariusze zabezpieczyli dużą ilość broni, zapalników i materiałów wybuchowych.

„Można powiedzieć, że ten człowiek cudem uszedł z życiem” - ocenił w reportażu młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Nazwisko Błażeja B. pojawiało się już wcześniej w materiałach „Uwagi!” TVN w kontekście wydarzeń z 2016 roku. Choć śledczy podejrzewali, że mąż mógł mieć związek ze zniknięciem Doroty, nigdy nie usłyszał zarzutów w tej sprawie, ponieważ nie udało się zebrać wystarczających dowodów. Ciała kobiety do dziś nie odnaleziono.

Zaginięcie Doroty Białowąs. Ślady w pogorzelisku na posesji męża

Z przytaczanych przez TVN relacji rodziny oraz sąsiadów wynika, że w małżeństwie Doroty i Błażeja B. miało dochodzić do przemocy, a mężczyzna był wcześniej skazany za pobicie żony. Bliscy zaginionej mówili także o groźbach, które miał kierować pod ich adresem.

Kobieta wyprowadziła się od męża dwa lata przed zniknięciem i zamieszkała u krewnych. Jak podaje „Uwaga!”, na kilka miesięcy przed zaginięciem Dorota zarejestrowała nagrania, na których Błażej B. groził jej rodzinie.

W dniu, w którym 29-latka zniknęła, jej mąż rozpalił na swojej posesji ognisko. W pogorzelisku odkryto przedmioty należące do Doroty, między innymi rzeczy, które prawdopodobnie miała na sobie tamtego dnia. Znalezisko nie wystarczyło jednak do zbudowania spójnego materiału dowodowego.

Prokuratura brała pod uwagę różne hipotezy, w tym zabójstwo, ale ostatecznie umorzyła śledztwo z powodu braku wystarczających dowodów.

Syn Błażeja B. również podejrzany o udział w napadzie

Z informacji „Uwagi!” TVN wynika, że wśród podejrzanych o udział w niedawnym napadzie jest także 18-letni syn Błażeja B., który jako jedyny z zatrzymanych wyszedł na wolność. Policjanci weryfikują teraz, czy rozbita grupa może odpowiadać również za inne przestępstwa.

Rodzina zaginionej Doroty od lat czeka na wyjaśnienie, co stało się z kobietą.