Tragedia wydarzyła się przed 2 w nocy, z 24 na 25 listopada. Najprawdopodobniej samochód zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo i doszło do pożaru.

- Pierwszy sygnał e-call wpłynął o 1:53 - mówi Super Expressowi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Gdy na miejscu pojawili się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, niewiele już mogli zrobić. BMW stało w płomieniach przy przydrożnym drzewie. Szybko okazało się, że w środku uwięzione zostały trzy osoby. Niestety, nie było dla nich ratunku.

- Po ugaszeniu auta strażacy mogli wyciągnąć już z wraku zwęglone ciała. Wstępny wiek ofiar jest poniżej 20 lat - mówi Borowiak, dodając, że auto zostało zarejestrowane około miesiąca temu.

Sołtys pobliskiej wsi Jasień, Maciej Głochowiak, tłumaczy, że wypadek wydarzył się na drodze powiatowej, na której nigdy wcześniej nie dochodziło do takich tragedii.

- To spokojne miejsce i pierwszy tego typu wypadek w regionie - mówi mężczyzna Super Expressowi.