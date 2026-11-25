Do tragedii doszło w poniedziałek, 23 listopada, około godz. 13 w rejonie ul. Spółdzielczej w Szamotułach. Jak informuje portal eszamotuly.pl, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o postrzelonym mężczyźnie. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Jak przekazał portalowi prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, 24-letni funkcjonariusz postrzelił się z broni służbowej. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich w zdarzeniu.

Z ogólnych ustaleń wynika, że do próby samobójczej z użyciem broni służbowej doszło w mieszkaniu. Mimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł w szpitalu.

– Pomimo udzielonej pomocy medycznej, 24-latek zmarł w szpitalu – przekazała w rozmowie z dziennikarzami asp. szt. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Młody policjant pełnił służbę w jednostce podległej Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu.

W czwartek, 26 listopada, zaplanowano sekcję zwłok 24-latka. Śledczy będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.