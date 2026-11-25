Funkcjonariusze cały czas poszukują sprawców napadu na salon jubilerski w Galerii Ostrovia. Złodzieje wciąż pozostają nieuchwytni i nie ustalono jeszcze, kto stoi za tym zdarzeniem. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek około godziny 3.00.

Wówczas samochód marki Audi staranował drzwi wejściowe obiektu, wjechał do środka, a następnie rozbił witrynę sklepu z biżuterią. Zamaskowani w kominiarki napastnicy zrabowali towar i uciekli z miejsca zdarzenia drugim pojazdem, a cała akcja trwała zaledwie kilka minut.

Według wstępnych wyliczeń straty poniesione w wyniku kradzieży oszacowano na około milion złotych. O szczegółach prowadzonych działań opowiedziała Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

„Policjanci intensywnie prowadzą czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie jest w toku. Mundurowi analizują zgromadzony materiał dowodowy, w tym zabezpieczone nagrania z monitoringu. Także w dalszym ciągu sprawdzają te kolejne zapisy z kamer, które mogą mieć znaczenie dla sprawy. Wstępnie szacowana wartość strat wynosi około miliona złotych. Należy jednak podkreślić, że jest to kwota orientacyjna. Trwa szczegółowe ustalanie i weryfikowanie wysokości poniesionych strat” – mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz.

Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a na obecnym etapie policja nie przekazuje dokładnych informacji o swoich ustaleniach.

Zuchwały skok z ubiegłego tygodnia to już drugi w historii ostrowskiej galerii napad, podczas którego okradziono tamtejszego jubilera. Do poprzedniego zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. Wtedy sprawcy dostali się do salonu przez dziurę w dachu i zabrali biżuterię, jednak ostatecznie zostali zatrzymani, a postępowanie prowadziła wówczas jednostka policji spoza Ostrowa.