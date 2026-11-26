Piotr P. (62 l.) kierował powiatowymi strukturami Platformy Obywatelskiej w Złotowie (województwo wielkopolskie). Był znany, lubiany i szanowany. Trzykrotnie nawet, bez powodzenia, ubiegał się o fotel burmistrza Jastrowia. Wiele osób było w szoku, gdy 1 grudnia 2023 roku mężczyzna został zatrzymany. Policję poinformowała matka jednej z ofiar.

Choć początkowo nic nie wskazywało na skalę przestępstw, ostatecznie prokuratura ustaliła, że ofiar było kilkanaście. W latach 2021 - 2023 Piotr P. zapraszał do domu nieletnie osoby pod pretekstem badań nad wadami postawy. Kazał im się rozbierać, dotykał je i fotografował. Rodzicom wmawiał, że zdjęcia mają być częścią dokumentacji medycznej.

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Były działacz PO skazany. Sąd zmniejszył karę

14 marca 2025 roku Sąd Rejonowy w Złotowie zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Skazano Piotra P. na 11 lat więzienia. 12 stycznia 2026 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, bo na sali w czasie jednej rozprawy nie było obrońcy mężczyzny.

Sąd Okręgowy w Poznaniu - w ponownym procesie - skazał właśnie mężczyznę na 8 lat więzienia. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, ale wiadomo, że sąd obniżył kary w przypadku dwóch przestępstw.

Po zatrzymaniu Piotra P., mężczyzna początkowo został zawieszony jako członek partii, a obecnie jest z niej wykluczony.

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