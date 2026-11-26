- Taka już jestem, gdy coś się dzieje, ja nie panikuję, tylko działam - mówi "Super Expressowi" Damesa, która popularność w internecie zyskała dzięki zabawnym skeczom z udziałem syna Nikolasa. Teraz śledzi ją blisko 450 tysięcy obserwatorów. Niestety, na początku tygodnia nie miała dla swoich fanów dobrych wiadomości.

- Tomek rozpalał kominek, zwykły, tradycyjny, na drewno i gdy już w kominku był ogień, mąż chciał rozpalić bardziej i postanowił dolać biopaliwa - mówi Oktawia Lewandowska.

Była to jednak zła decyzja. Z kominka buchnęło i mężczyzna zapalił się jak pochodnia. Płonęła na nim bluza, zapaliła się też broda.

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Mąż Damesy trafił do szpitala w Poznaniu. "Dziękujemy za słowa wsparcia"

- Od razu ruszyłam z kocem, żeby go ugasić. Mąż zdjął też szybko bluzę i pobiegliśmy do jacuzzi, które mamy na ogrodzie - opowiada Damesa.

Pan Tomasz wskoczył do wody, nie zastanawiając się nad niczym. Małżeństwo nie czekając na karetkę pogotowia, ruszyło do szpitala w Poznaniu.

- Dostaliśmy szybką pomoc i na szczęście Tomasz nie ma poparzonych dróg oddechowych - cieszy się kobieta. Teraz przed nim jednak długie leczenie i częsta zmiana opatrunków.

- Na szczęście, jest silny i mimo poparzeń jest w dobrej kondycji. Bardzo wszystkim dziękujemy za słowa wsparcia - mówi kobieta, która teraz na swoim profilu w internecie na pewno będzie wszystkich przestrzegać, co zrobić, gdy człowiek zaczyna płonąć.

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