Czerwone napisy pojawiły się na Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego.

Wykonawcy mieli dostać za pomalowanie monumentów łącznie 1000 złotych. Kolejne zlecenie, dotyczące pomników we Wrocławiu, wyceniono na 1000 dolarów.

Wśród zatrzymanych są osoby podejrzane o znieważenie pomników, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i działalność na rzecz obcego wywiadu.

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Pomniki pomalowane za tysiąc złotych

Czerwone napisy nawiązujące do UPA, naklejki z kodami QR i trzy zniszczone warszawskie pomniki. Policjanci ustalili, że nie był to przypadkowy wybryk. Według ich ustaleń w nocy z 13 na 14 listopada dwóch mężczyzn wykonało zadanie, za które miało dostać w sumie 1000 złotych. Zlecenia i instrukcje dostawali przez internet.

Na tym jednak plany się nie kończyły. Śledczy ustalili, że szukano kolejnych osób do malowania pomników związanych z Wołyniem we Wrocławiu. Tym razem na wykonawcę miało czekać 1000 dolarów.

Policja dotarła do zleceniodawców

W śledztwie pojawił się trop prowadzący do Nowego Sącza i Wrocławia. W pierwszym mieście policjanci zatrzymali 24-letniego obywatela Ukrainy i jego 19-letniego brata. W drugim – 31-latka. W mieszkaniach znaleźli między innymi telefony, laptopy, karty bankomatowe i gotówkę. We Wrocławiu zabezpieczyli również narkotyki.

Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty związane z działalnością grupy i obcego wywiadu, choć zakres zarzutów wobec każdego z nich jest inny. Prokuratura chciała aresztowania 24- i 31-latka, ale sąd się na to nie zgodził. Mężczyźni zostali deportowani z Polski. 19-latek został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

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Sześć osób zatrzymanych

Zarzuty usłyszał także 32-letni Polak, któremu prokuratura zarzuca działanie na rzecz obcego wywiadu, znieważenie pomnika i oszustwo. Trafił do aresztu na trzy miesiące. 16-letni obywatel Ukrainy, podejrzewany o udział w malowaniu pomników, został decyzją sądu rodzinnego skierowany do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego.

Szóstym zatrzymanym jest 30-letni obywatel Ukrainy podejrzewany o oszustwa metodą „na podszywacza”. Ten wątek nie ma związku z dewastacją pomników. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i również trafił do aresztu na trzy miesiące.

Policja podejrzewa, że za akcją stała zorganizowana grupa, która mogła działać na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Śledztwo nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Za działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce grozi co najmniej pięć lat więzienia. Tymczasem wykonawcy mieli dostać łącznie 1000 zł, a za kolejne zlecenie oferowano 1000 dolarów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, ryzykowali wieloletnią odsiadkę za naprawdę niewielkie pieniądze.