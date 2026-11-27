Grób Nikodema Mareckiego w pierwszą rocznicę śmierci

Kiedy przybyli, ogień już trafił blok. Płomienie uwięziły jedną osobę

Do groźnego pożaru doszło w czwartek, 26 listopada. Służby zgłoszenie na numer alarmowy otrzymały około godz. 23. Gdy pierwsze zastępy miejskiej PSP dotarły do budynku przy ul. Oszmiańskiej, ogień buchał z okien i balkonu mieszkania na pierwszym piętrze. Płomienie objęły również elewację oraz powoli wdzierały się do lokalu piętro wyżej.

Na balkonie płonącego mieszkania znajdowała się osoba wymagająca ewakuacji. Strażacy wydostali ją z zagrożonej strefy. Z mieszkania na drugim piętrze uratowano kolejną osobę.

Obie zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Według kpt. Pawła Barana z warszawskiej straży pożarnej nie zgłaszały dolegliwości, ale przewieziono je do szpitala na dalsze badania. Służby podejrzewały, że kobiety mogły podtruć się tlenkiem węgla.

Pozostałe osoby ewakuowały się same, przed przybyciem służb.

Przeczytaj także: "Slava UPA" na pomnikach. Dostali za to śmieszne pieniądze. Policja zatrzymała podejrzanych

Mieszkanie doszczętnie spłonęło

Lokal, w którym pojawił się ogień, został całkowicie zniszczony. Nadpalona i silnie okopcona została elewacja, a płomienie uszkodziły także balkon i mieszkanie powyżej.

Dym przedostał się na klatkę schodową, dlatego strażacy sprawdzali kolejne lokale i wietrzyli zadymioną część budynku.

W kulminacyjnym momencie działało dziewięć zastępów straży pożarnej, łącznie 31 ratowników. Akcja gaśnicza, dogaszanie i kontrolowanie pogorzeliska trwały do około godz. 4.

Przeczytaj także: Niedoszły morderca czaił się na Dworcu Zachodnim. Wcześniej zadźgał śpiącego kolegę, ukradł majątek i uciekł

Świeczka zapachowa źródłem pożaru?

Jak ustalił „Super Express”, dominującą hipotezą o źródle pożaru wśród służb jest niepozorna świeczka zapachowa, którą wieczorem rozpaliła 21-latka, mieszkająca z mamą.

- Młoda kobieta oraz jej matka zostały już przesłuchane. Na razie prokurator nie postawił nikomu zarzutów. Początkowo zadymienie miało wziąć się z pozostawionej świeczki zapachowej, o której 21-latka zapomniała. Kobiety próbowały na własną rękę ugasić pożar i pozbyć się dymu, jednak w pewnym momencie zdecydowały się ewakuować. Ogień chwilę potem zaczął się rozprzestrzeniać - przekazuje nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowy KRP VI.

Do spalonego mieszkania wszedł już policyjny biegły z zakresu pożarnictwa, który ustali co dokładnie było przyczyną pożaru.

Blok odwiedził również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nie stwierdził on zagrożenia dla konstrukcji. Pozostałe rodziny mogły wrócić do swoich mieszkań.

Przeczytaj także: W warszawskich Włochach przebudują drogi przy szkołach. O te zmiany poprosili sami uczniowie