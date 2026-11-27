Bezpieczniejsze przejścia i uspokojenie ruchu przy trzech szkołach

Nowe rozwiązania infrastrukturalne pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej oraz Szkoły Podstawowej nr 227. Kluczowym wsparciem dla finansowania tej inwestycji jest dofinansowanie ze strony Zarządu Dróg Miejskich, które wynosi aż 4,4 mln zł.

Projekty stałej organizacji ruchu przygotowano we współpracy z ZDM, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Aby wymusić wolniejszą jazdę i chronić pieszych, zaplanowano konkretne zmiany architektoniczne:

Wyniesienie oraz dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych ,

, Poszerzenie chodników i oddzielenie ich od jezdni pasami zieleni,

i oddzielenie ich od jezdni pasami zieleni, Wykonanie wyniesionych skrzyżowań ,

, Zastosowanie dodatkowych fizycznych elementów uspokojenia ruchu.

Uczniowie i rodzice współtworzyli projekty

Przygotowanie planów przebudowy poparte zostało głosem samej społeczności szkolnej. Kluczowe rozwiązania odpowiadają na realne wyzwania, z którymi dzieci spotykają się każdego dnia. W specjalnych ankietach uczniowie sami wskazywali miejsca stwarzające zagrożenie oraz proponowali zmiany w otoczeniu swoich placówek.

Wdrożone we Włochach projekty mają stać się wzorcowym modelem bezpieczeństwa. Przedstawiciele drogowców zapowiadają, że wypracowane tam standardy posłużą za przykładowy wzór przy zmianach w otoczeniu kolejnych szkół w całej Warszawie.

W planach przebudowa otoczenia kolejnych placówek

Program Droga na szóstkę docelowo ma objąć w tej części stolicy łącznie osiem szkół podstawowych. Przebudowa dróg przy pierwszych trzech placówkach to start całego przedsięwzięcia.

Projekty dla pozostałych pięciu lokalizacji będą kierowane do realizacji sukcesywnie w kolejnych etapach, w miarę pozyskiwania i zabezpieczania środków finansowych w budżecie.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe