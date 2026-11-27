Historia, która pół roku temu wstrząsnęła Warszawą, znalazła swój oficjalny finał. W maju, w bloku przy ul. Powązkowskiej, rozegrał się prawdziwy dramat. Zaniepokojeni duszącym zapachem sąsiedzi wezwali służby. Zapach był ciężki, duszący, charakterystyczny dla rozkładającego się ciała i − jak mówili w rozmowie z reporterem „Super Expressu” mieszkańcy − powracał falami, szczególnie wtedy, gdy ktoś otwierał balkon albo uchylał okno.

Ten zapach był dziwny, ale człowiek próbuje to sobie jakoś wytłumaczyć − mówi jedna z mieszkanek sąsiedniej klatki.

Najpierw myślałam, że to coś z kanalizacji albo że ktoś użył nawozu do kwiatów. Dopiero później zaczęło do nas docierać, że to może być coś znacznie poważniejszego − dodaje.

Interwencja zakończyła się tragiczną śmiercią mężczyzny, który próbował uciec z mieszkania po linie i spadł z trzeciego piętra. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli ciało jego brata w stanie zaawansowanego rozkładu.

Przez miesiące śledczy pracowali, by złożyć w całość elementy tej makabrycznej układanki. Dziś znamy już oficjalne ustalenia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie zabójstwa. Jak poinformował „Super Express” prok. Piotr Antoni Skiba, sekcja zwłok mężczyzny znalezionego w mieszkaniu wykazała, że zmarł on z przyczyn naturalnych, najprawdopodobniej na tle chorobowym. Na jego ciele nie ujawniono żadnych śladów obrażeń. Co więcej, ustalono, że od jego śmierci do dnia makabrycznego odkrycia minęło kilkadziesiąt dni. Oznacza to, że jego brat przez wiele tygodni żył ze zwłokami w mieszkaniu.

Postępowanie w sprawie zabójstwa mężczyzny, którego ciało ujawniono w worku w mieszkaniu przy ul. Powązkowskiej 68, zostało umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu − poinformował prok. Piotr Antoni Skiba w odpowiedzi na pytania reportera „Super Expressu”.

List pożegnalny wyjaśnił desperacki krok

Kluczowy dla sprawy okazał się również los drugiego z braci. Jego desperacki skok z okna, który początkowo brano za próbę ucieczki przed policją, był w rzeczywistości próbą samobójczą. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna pozostawił w mieszkaniu list, który jednoznacznie wyjaśnił jego intencje.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia