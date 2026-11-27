Warszawie grozi paraliż komunikacyjny

Warszawiacy, którzy planują w sobotnie popołudnie wybrać się do centrum miasta, powinni uzbroić się w cierpliwość. Już od godz. 14 w rejonie ulic Wiejskiej i Matejki mają gromadzić się ludzie. Następnie ruszą jednymi z najbardziej reprezentacyjnych ulic stolicy, zajmując całą szerokość jezdni. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 18.

Problemy z przejazdem mogą wystąpić w Alejach Ujazdowskich, na placu Trzech Krzyży, Nowym Świecie, rondzie de Gaulle'a oraz Krakowskim Przedmieściu. Zgromadzenie ma zakończyć się przed Pałacem Prezydenckim. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy.

Kobiety znów wyjdą na ulice Warszawy. Chodzi o aborcję

W sobotę ulicami stolicy przejdzie „Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki”. Za organizacją wydarzenia stoją Fundacja Widzialne, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Inicjatywa Wschód. Do Warszawy mają przyjechać uczestniczki z wielu polskich miast.

Demonstracja jest kontynuacją październikowych protestów pod hasłem „Czerwona kartka za aborcję”, które odbyły się w 27 miastach w całym kraju. Tym razem adresatem postulatów protestujących jest prezydent Karol Nawrocki.

Na jego biurko trafiły dwie ustawy dotyczące aborcji. Pierwsza przewiduje częściową depenalizację przerywania ciąży i pomocy w jej przeprowadzeniu. Druga ma przywrócić możliwość wykonania aborcji w przypadku ciężkich, nieodwracalnych wad płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu.

Termin na podjęcie decyzji przez prezydenta upływa właśnie 28 listopada. Tego dnia przypada również 108. rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Aż 21 linii autobusowych i tramwajowych zagrożonych utrudnieniami

Warszawski Transport Publiczny przygotowuje się na możliwe utrudnienia. W przypadku zamknięcia ulic na trasy objazdowe mogą zostać skierowane:

Tramwaje: 7, 9, 22 i 24.

7, 9, 22 i 24. Autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

Wszystko będzie zależało od przebiegu demonstracji i możliwości przejazdu przez poszczególne ulice. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące zmian w ruchu.