To największa inwestycja kolejowa w Warszawie! 4 miliardy na remont Warszawy Wschodniej

Pierwszy etap przebudowy Warszawy Wschodniej rozpocznie się 17 stycznia 2027 roku i potrwa około 21 miesięcy.

Warszawa Gdańska zwiększy liczbę obsługiwanych pociągów z około 195 do nawet 360 na dobę.

Modernizacja obejmie siedem peronów, trzy przejścia podziemne, 14 wind oraz budowę estakady o długości ponad 1600 metrów.

📢 Już niedługo start przebudowy Warszawy Wschodniej❗ Od 17 stycznia 2027 r. rozpocznie się pierwszy etap zasadniczych prac, który potrwa około 2 lat. W tym czasie zamknięty dla ruchu będzie odcinek linii kolejowej nr 2 pomiędzy Warszawą Centralną a Warszawą Antoninów oraz wybrane elementy infrastruktury w rejonie Warszawy Wschodniej. Zmiany dotyczą przede wszystkim ruchu dalekobieżnego. 🎥 O szczegółach tych zmian mówi Krzysztof Grünke, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Polskich Linii Kolejowych. S.A. ℹ️ Modernizacja Warszawy Wschodniej to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju. Dzięki realizacji projektu poprawimy przepustowość Węzła Warszawskiego. Powstaną brakujące dziś bezkolizyjne połączenia ze średnicy regionalnej w kierunku Gdańska, a infrastruktura zostanie przygotowana pod przyszłe bezkolizyjne wyjście w kierunku Białegostoku oraz rozbudowywaną do układu czterotorowego linię nr 7 Warszawa – Lublin. Docelowo zarówno na średnicy aglomeracyjnej, jak i dalekobieżnej, pociągi będą mogły kursować nawet co 120 sekund, co przełoży się na sprawniejsze i bardziej niezawodne podróże dla pasażerów. Liczby inwestycji: 🟢7 zmodernizowanych peronów na stacji Warszawa Wschodnia 🟢2 zmodernizowane perony na przystanku Warszawa Stadion oraz budowa peronu tymczasowego 🟢7 przebudowanych wiaduktów kolejowych 🟢1 nowa estakada o długości 1600 metrów 🟢14 wind na perony na stacji Warszawa Wschodnia 🟢2 windy do łącznika metro-Warszawa Stadion i 1 winda na peron tymczasowy 🟢7 par (góra i dół) schodów ruchomych na stacji Warszawa Wschodnia 🟢2 pary schodów ruchomych do łącznika metro-Warszawa Stadion oraz 1 para schodów na peron tymczasowy 🟢ponad 46 km przebudowanych torów i 57 km nowej sieci trakcyjnej 🟢170 zamontowanych nowych rozjazdów #FunduszeUE— PLK SA (@PKP_PLK_SA) November 27, 2026

Wielka przebudowa Warszawy Wschodniej. Kiedy ruszą prace?

Modernizacja jednego z najważniejszych dworców w stolicy została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności robotnicy zajmą się peronami 1–4 oraz dalekobieżnym układem torowym. Później przebudowa obejmie perony 5–7 i infrastrukturę podmiejską.

Prace przygotowawcze rozpoczną się już w połowie grudnia 2026 roku. Na tym etapie pasażerowie nie odczują zmian w kursowaniu pociągów. Sytuacja zmieni się 17 stycznia 2027 roku. Wtedy zamknięty zostanie odcinek linii kolejowej nr 2 między Warszawą Centralną a Warszawą Antoninów oraz wybrane tory w rejonie Warszawy Wschodniej.

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Warszawa Gdańska obsłuży więcej pociągów

Podczas remontu szczególne znaczenie zyska Warszawa Gdańska. To właśnie na tę stację zostanie skierowana duża część ruchu dalekobieżnego. Skala zmian będzie znacząca. Między 17 stycznia a 13 marca 2027 roku liczba pociągów obsługiwanych przez dworzec wzrośnie z około 195 do około 360 dziennie.

Będą to między innymi składy EIP, EIC, IC i TLK kursujące do Trójmiasta, Kołobrzegu, Olsztyna, Białegostoku, Lublina, Krakowa, Zakopanego, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Na Warszawie Centralnej zatrzymają się natomiast wybrane pociągi do Wrocławia, Szczecina i Bielska-Białej, a także część połączeń do Łodzi.

Nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia Warszawy Wschodniej z obsługi ruchu dalekobieżnego. Pozostaną tam pociągi do Terespola, Lublina i Białegostoku, połączenia międzynarodowe z Ukrainą oraz wybrane składy regionalne.

Nowe miejsca zatrzymań pociągów. Ważna rola Ulrychowa i Młynowa

Zmiany obejmą również inne części stolicy. Od 17 stycznia 2027 roku na nowym przystanku Warszawa Ulrychów zatrzymywać się będą wszystkie pociągi Intercity kategorii EIP, EIC, IC i TLK. W ciągu doby zaplanowano około 130 zatrzymań.

Dodatkowe połączenia pojawią się także na stacji Warszawa Młynów. Oprócz pociągów regionalnych i aglomeracyjnych zatrzymywać się tam będą 24 składy Intercity. Przystanek zapewni podróżnym wygodne przesiadki do metra.

Zmieni się również organizacja połączeń lotniskowych. Pociągi Kolei Mazowieckich i SKM mają zapewnić dojazd z centrum Warszawy na Lotnisko Chopina co 15 minut. Do Modlina składy będą kursować co godzinę.

Nowe perony, windy i estakada. Tak zmieni się dworzec

Przebudowa Warszawy Wschodniej oznacza również gruntowną modernizację infrastruktury. Wszystkie siedem peronów zostanie odnowionych i zadaszonych. Prace obejmą trzy przejścia podziemne, a pasażerowie zyskają 14 wind i siedem par schodów ruchomych.

Powstanie także nowy tunel dla pieszych pod peronem 6, który połączy przejścia podziemne i zapewni dojście do ulicy Tysiąclecia.

Inwestycja obejmie również przystanek Warszawa Stadion. Zaplanowano tam budowę trzeciego peronu oraz rozbudowę peronu drugiego. Powstanie też bezpośredni łącznik z metrem, dzięki któremu pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, aby przesiąść się do pociągu podziemnej kolejki.

Kolejnym elementem inwestycji będzie nowa estakada o długości ponad 1600 metrów, siedem przebudowanych wiaduktów oraz modernizacja ponad 46 kilometrów torów.

Drugi etap prac na Warszawie Wschodniej ma rozpocząć się w październiku 2028 roku. Cała inwestycja zakończy się w 2029 roku. Jej głównym celem jest zwiększenie przepustowości warszawskiego węzła kolejowego. Docelowo pociągi na liniach aglomeracyjnych i dalekobieżnych będą mogły kursować nawet co 120 sekund.