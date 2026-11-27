Choć w tym roku noc andrzejkowa wypada z niedzieli na poniedziałek, Warszawa zacznie świętować już w piątek. W ruch pójdą wieczorowe suknie, smokingi, a nawet szkockie kilty. Będzie można przenieść się do Ameryki szalonych lat 20., zatańczyć przy dźwiękach dud czy zaśpiewać największe przeboje polskiego rocka. Nie zabraknie również tradycyjnego lania wosku i przepowiedni miłosnych.

Andrzejki po szkocku. Za zabawę we dwoje zapłacą 1200 zł!

A może w tym roku zamiast eleganckich spodni założyć szkocki kilt? W sobotę (28 listopada) w zabytkowych wnętrzach Reduty Banku Polskiego będzie można bawić się po szkocku. W końcu święty Andrzej jest patronem Szkocji, a dzień jego święta jest tam świętem narodowym. Na gości czekają tradycyjne szkockie tańce, występ zespołu dudziarzy Częstochowa Pipes and Drums, kolacja i loteria z nagrodami.

Za udział w zabawie trzeba zapłacić aż 600 zł od osoby, czyli 1200 zł za parę. Mimo wysokiej ceny, jak dowiedział się „Super Express”, zostały już ostatnie bilety. Można je kupić wyłącznie po kontakcie telefonicznym z Paulem Gogolinskim ze St Andrews Foundation pod numerem 694 428 803. Warto jednak pamiętać, że impreza ma charakter charytatywny, a zebrane środki wesprą potrzebujących.

Włoska elegancja i szaleństwo w stylu Wielkiego Gatsby’ego

Zanim jednak w Warszawie rozbrzmią szkockie dudy, w stolicy zapanuje włoski klimat. Już w piątek (27 listopada) w pięciogwiazdkowym hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się uroczysta gala z okazji 30-lecia Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. Choć nie jest to typowy bal andrzejkowy, może być okazją do rozpoczęcia świętowania z prawdziwym rozmachem.

Panowie powinni przygotować smokingi, a panie eleganckie suknie wieczorowe. W programie znalazły się koncert galowy, uroczysta kolacja, jubileuszowy toast oraz zabawa przy muzyce do pierwszej w nocy. Powitanie gości rozpocznie się o godz. 17.30, a za udział w wydarzeniu trzeba zapłacić 492 zł od osoby.

Nie trzeba jednak wydawać setek złotych, żeby poczuć się jak bohater hollywoodzkiego filmu. W sobotę o godz. 20 restauracja Ale Sztuka przeniesie swoich gości do świata Wielkiego Gatsby’ego. Królować będą jazz, swing i elegancja lat 20. ubiegłego wieku. To doskonała okazja, by założyć cekinowe suknie, długie sznury pereł, kapelusze czy szelki. Organizatorzy zachęcają do przyjścia w strojach z epoki. Nie trzeba kupować biletu, płaci się jedynie za zamówione jedzenie i napoje. Stolik można zarezerwować pod numerem 797 042 424.

Muniek, Maleńczuk i Porter na jednej scenie!

Ci, którzy zamiast eleganckich przyjęć wolą mocniejsze brzmienia, będą mogli spędzić andrzejkową sobotę w klubie Stodoła. O godz. 19 rozpocznie się koncert zespołu T.LOVE. Muniek Staszczyk wraz z muzykami zaprezentuje utwory z najnowszej płyty „Orajt”, ale nie zabraknie również największych przebojów grupy. Gośćmi specjalnymi będą Maciej Maleńczuk i John Porter. Ceny biletów w sprzedaży internetowej zaczynają się od 168,54 zł.

Na tym jednak świętowanie w Stodole się nie skończy. W poniedziałek (30 listopada) o godz. 19 na scenie pojawi się Andrzej Poniedzielski, znany satyryk, poeta i autor tekstów piosenek m.in. Maryli Rodowicz, Edyty Geppert i Michała Bajora. Będzie to propozycja dla tych, którzy cenią sobie dobry humor, muzykę i odrobinę refleksji. Za bilety trzeba zapłacić od 137,80 zł.

Wróżbita Maciej zajrzy w przyszłość warszawiaków

Czy w przyszłym roku znajdziemy miłość? Czy czeka nas awans, wielka wygrana, a może życiowa rewolucja? Ci, którzy chcieliby poznać odpowiedzi na te pytania, będą mogli spotkać się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich wróżbitów. W sobotę w centrum handlowym G City Promenada pojawi się znany z telewizji Wróżbita Maciej, czyli Maciej Skrzątek. Będzie można go spotkać w godz. 12–17. Towarzyszyć mu będą wróżki specjalizujące się w tarocie i przepowiedniach miłosnych. Całe wydarzenie potrwa od godz. 11 do 18, a wstęp jest bezpłatny.

Przepowiednie będzie można znaleźć również wśród tysięcy kolorowych świateł. Już w piątek w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie zostanie otwarta wystawa iluminacji „Królestwo Zwierząt”. W sobotę, w godz. 16–21, odwiedzający Park Miliona Świateł otrzymają ciasteczka z wróżbami. To ciekawa propozycja dla rodzin z dziećmi. Bilet normalny kosztuje w kasie 49 zł, ulgowy 42 zł, a rodzinny dla czterech osób 159 zł. Dzieci poniżej trzeciego roku życia wchodzą za darmo.

Tak bawili się nasi pradziadkowie. Wstęp za darmo!

W całym tym andrzejkowym szaleństwie nie zabraknie również polskich tradycji. Kiedyś młode dziewczęta z niecierpliwością czekały na ten wieczór, by dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż. Przyszłość miały im zdradzić kształty wylanego wosku, ustawiane w rzędzie buty czy wróżby z obrączki.

Do dawnych zwyczajów postanowił wrócić Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. W sobotę od godz. 18 do 22 będzie można nie tylko powróżyć, ale również zaszaleć na parkiecie przy muzyce pięciu ludowych kapel. Na uczestników czekają warsztaty tańca oraz regionalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co najważniejsze, za udział w zabawie nie trzeba zapłacić ani złotówki. A odrobina szczęścia w nadchodzącym roku przyda się przecież każdemu.