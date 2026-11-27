Miś czuwa przy grobie Roksany

Listopadowy chłód pozostawił już ślady na kwiatach złożonych podczas pogrzebu Roksany. Białe róże straciły swój kolor, a na brązowym pluszowym misiu osiadł szron. Siedzi tuż obok oprawionego w czarną ramkę portretu dziewczynki. Przed nim ustawiono maleńkiego aniołka i obrazek Matki Boskiej.

Grób wciąż otaczają liczne wieńce, wiązanki i znicze. Wśród kwiatów znajduje się także serce z różowych i białych różyczek oraz wyjątkowa pamiątka. To zdjęcie drużyny piłkarskiej, które przyjaciele Roksany przynieśli w dniu jej pogrzebu. Na fotografii młodzi sportowcy siedzą obok siebie na murawie. Pozostało wspomnienie wspólnie spędzonych chwil, treningów i meczów.

Na grobie pozostawiono również wzruszające pożegnanie, zabezpieczone przed deszczem i wilgocią.

Droga Roksano, zawsze będziemy mieć Cię w naszych sercach – czytamy na kartce.

„Tato, tuli”. Taką Roksanę pamiętają rodzice

Kiedy 13 października odwiedziliśmy rodzinę Roksany, jej najbliżsi wciąż wierzyli, że dziewczynka wróci do domu. Od jej zaginięcia minęły zaledwie trzy dni. W mieszkaniu były jej rzeczy, sportowe medale i ukochany pies Koko, którego rodzice kupili specjalnie dla niej. Brakowało tylko Roksany.

Sylwia i Norbert opowiadali nam wówczas o spokojnej, nieco zamkniętej w sobie dziewczynce, która pomimo dorastania wciąż potrzebowała bliskości rodziców.

Przychodziła do mnie i mówiła: „Tato, tuli” – wspominał ojciec nastolatki.

Roksana była trochę nieśmiała, miała trudności z przeciwstawianiem się innym, ale nie brakowało jej zainteresowań. Trenowała piłkę nożną i judo, a z zawodów przywoziła medale. Jak wiele dziewczynek w jej wieku lubiła spotykać się z koleżankami, chodzić po galeriach handlowych i robić zakupy. Miała też bardzo dobre relacje ze starszym bratem.

Za pośrednictwem „Super Expressu” rodzice chcieli przekazać córce kilka słów. Pragnęli, żeby wiedziała, że bez względu na wszystko może wrócić do domu.

Że tęsknimy za nią. Niech się nie boi i wraca do domu. Że czekamy na nią, że ją kochamy – mówiła wówczas mama Roksany.

Nie było im dane ponownie przytulić córki.

Minął miesiąc. Śmierć Roksany wciąż owiana jest tajemnicą

Roksana zaginęła 10 października, po spotkaniu ze znajomymi na warszawskich Bulwarach Wiślanych. Przez 17 dni szukali jej policjanci, strażacy, ratownicy, prywatni detektywi i bliscy. Nadzieja na szczęśliwe zakończenie poszukiwań zgasła 27 października, gdy Daniel Dymiński wraz ze swoim zespołem odnalazł ciało dziewczynki w Wiśle, w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.

4 listopada Roksanę pochowano na warszawskim Cmentarzu Północnym. W ostatniej drodze towarzyszyli jej rodzina, szkolni przyjaciele i koledzy z drużyny piłkarskiej.

Choć od tragicznego odkrycia minął już miesiąc, wciąż nie wiadomo, w jakich okolicznościach dziewczynka znalazła się w rzece. Prywatny detektyw Kamil Sobkiewicz, który na prośbę rodziców zaangażował się w poszukiwania Roksany, nadal pracuje nad wyjaśnieniem jej śmierci.

Jak ujawnił kilka dni temu w rozmowie z „Super Expressem”, przed zaginięciem dziewczynki miało dojść do bójki i kłótni. Detektywi dotarli również do świadków, których relacje mogą mieć kluczowe znaczenie dla sprawy.

Możemy mieć tutaj do czynienia nawet z zabójstwem – mówił nam Sobkiewicz.

To jednak jedna z hipotez detektywa, której dotychczas nie potwierdziła prokuratura.

Jeszcze tej jesieni Roksana chodziła do szkoły, spotykała się z przyjaciółmi, wracała z treningów i przychodziła do rodziców, żeby się przytulić. Dziś obok jej portretu na warszawskim cmentarzu siedzi oszroniony pluszowy miś. A jej najbliżsi wciąż nie doczekali się odpowiedzi na pytanie, dlaczego stracili swoje dziecko.