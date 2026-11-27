Nowe utrudnienia na ulicy Żelaznej od poniedziałku

Kluczowy etap prac na ulicy Żelaznej rozpocznie się w poniedziałek, 30 listopada, o godzinie 6:00. Drogowcy przystąpią do budowy azylu dla pieszych na odcinku pomiędzy ulicą Chmielną a skrzyżowaniem z ulicami Złotą i Twardą.

Prace na ulicy Żelaznej wiążą się z następującymi zmianami:

Wygradzanie środka jezdni: Plac budowy zajmie środkowy pas ulicy Żelaznej, a ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na pasy zlokalizowane bliżej budynków.

Plac budowy zajmie środkowy pas ulicy Żelaznej, a ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na pasy zlokalizowane bliżej budynków. Zakaz parkowania z rygorem odholowania: Po obu stronach ulicy Żelaznej, na odcinku od Chmielnej do Złotej i Twardej, obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Obejmuje on również wyznaczone miejsca postojowe. Pojazdy pozostawione w tym rejonie będą odholowywane na koszt właściciela .

Po obu stronach ulicy Żelaznej, na odcinku od Chmielnej do Złotej i Twardej, obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Obejmuje on również wyznaczone miejsca postojowe. Pojazdy pozostawione w tym rejonie będą . Zamknięcie przejścia dla pieszych: Wyłączona z użytku zostanie zebra przez ulicę Żelazną przy skrzyżowaniu ze Złotą i Twardą od strony ulicy Chmielnej. Piesi mogą korzystać z przejścia zlokalizowanego po drugiej stronie skrzyżowania.

Zamknięta ulica Złota i wyznaczone trasy objazdowe

W ramach kolejnego etapu robót zamknięty dla ruchu jest krótki odcinek ulicy Złotej pomiędzy Żelazną a Twardą, co oznacza brak bezpośredniego połączenia Złotej z ulicą Żelazną. Dodatkowo z ulicy Twardej możliwy jest wyjazd na Złotą wyłącznie w lewą stronę.

Objazd dla wyłączonego odcinka ulicy Złotej poprowadzono ulicami Sienną i Twardą bądź ulicą Prostą aż do Alei Jana Pawła II.

Zamknięcie odcinka ulicy Twardej i dojazd do posesji

Prace budowlane obejmują również ulicę Twardą, która została zamknięta na odcinku od ulicy Żelaznej do budynku pod adresem Twarda 62. Zakaz wjazdu w to miejsce nie dotyczy mieszkańców, którzy mają zapewniony dojazd do posesji od strony ulicy Miedzianej.

Dla pozostałych uczestników ruchu przygotowano trasy objazdowe: