Dramat rozegrał się we wtorek (24 listopada), tuż po godzinie 18 w Starym Lubiejewie (pow. ostrowski). Płonął drewniany dom. Gdy na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży, budynek był już jedną wielką pochodnią. Płomienie z niezwykłą siłą trawiły konstrukcję, nie dając mieszkańcom żadnych szans na ucieczkę.

Po wielogodzinnej, wyczerpującej akcji gaśniczej strażacy weszli do zgliszcz. Wewnątrz dokonali makabrycznego odkrycia. Znaleźli zwęglone ciała dwóch osób. Szybko potwierdzono tożsamość 81-letniej właścicielki domu. Ogień był jednak tak bezlitosny, że identyfikacja drugiej ofiary na miejscu okazała się niemożliwa. Jednak wszystko wskazuje na to, że był to jej 57-letni syn, z którym mieszkała. Jego tożsamość ostatecznie potwierdzą badania.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, „wstępnie ustalono, że do pożaru doszło bez udziału osób trzecich”. Kluczowe dla śledztwa będą teraz opinie biegłych. Specjalista z zakresu pożarnictwa ustali dokładną przyczynę zaprószenia ognia, a lekarz medycyny sądowej po przeprowadzeniu sekcji zwłok określi, co było bezpośrednią przyczyną śmierci matki i syna.

Tragedia stała się dla śledczych impulsem do wystosowania ważnego apelu. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rośnie śmiertelne zagrożenie, o którym wielu Polaków zapomina. Niesprawne piece, niedrożne przewody kominowe czy zasłonięte kratki wentylacyjne to prosta droga do pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla. Prokuratura przypomina, że regularne przeglądy instalacji i czyszczenie kominów to nie zbędny wydatek, a inwestycja w życie i finansowa tarcza chroniąca dorobek życia.

Śledczy zwracają uwagę na jeszcze jeden, kluczowy aspekt: odpowiedzialność za innych. Szczególnie za osoby starsze, samotne i nieporadne, które mogą nie być w stanie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zwykła propozycja pomocy w wezwaniu kominiarza, sprawdzenie drożności wentylacji czy pomoc w montażu prostego czujnika dymu i czadu to gesty, które mogą stać się dla kogoś bezpiecznym portem i uratować mu życie.

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