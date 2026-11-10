Zostawili go na drodze na pewną śmierć! Po tygodniu ciało Michała znaleziono w rowie

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-11-10 20:00

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej ruszył proces w sprawie, która wstrząsnęła Polską! Na ławie oskarżonych zasiadło troje znajomych 37-letniego Michała P., którzy w mroźną styczniową noc mieli zostawić go na trasie S61 bez kurtki i telefonu. Mężczyzna zmarł z wyziębienia. Teraz jego towarzyszom grozi nawet do 5 lat więzienia. Żadne z nich nie przyznaje się do winy.

Tablica Łomża przy mroźnej trasie. Na wstawce nogi leżącego na śniegu Michała. O procesie w tej sprawie czytaj na SE.
Autor: Sunny Forest/ Shutterstock

Przed sądem w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczął się proces, który ma wyjaśnić okoliczności jednej z najbardziej wstrząsających tragedii ostatnich lat. Na ławie oskarżonych zasiadło dwóch mężczyzn i kobieta, którzy według prokuratury świadomie zostawili swojego znajomego, 37-letniego Michała, na pewną śmierć w mroźną noc.

Tragiczny finał na mrozie

Wszystko wydarzyło się w styczniu 2026 roku. Jak ustalili śledczy, Michał P. wracał samochodem z Warszawy do Łomży. W pewnym momencie auto zatrzymało się na pasie awaryjnym trasy S61. 37-latek wysiadł z pojazdu, nie zabierając ze sobą ani kurtki, ani telefonu komórkowego. Jego koledzy podjęli wtedy fatalną w skutkach decyzję. Odjechali, pozostawiając go samego na poboczu ruchliwej trasy w środku mroźnej nocy. Nie zawrócili, nie zadzwonili po pomoc. Po prostu zniknęli.

Gdy Michał nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu, zaniepokojona rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania, które trwały tydzień. Finał okazał się tragiczny.

Ciało 37-latka odnaleziono w głębokim rowie melioracyjnym przy trasie Via Baltica. Sekcja zwłok nie pozostawiła wątpliwości, przyczyną śmierci było skrajne wychłodzenie organizmu. Biegły wykluczył udział osób trzecich w sensie fizycznego ataku.

Prokuratura: To nie był nieszczęśliwy wypadek

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej nie mieli wątpliwości, że śmierć Michała nie była jedynie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Prokuratura postawiła im twarde zarzuty: narażenie Michała P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, którego skutkiem była śmierć, a także nieudzielenie pomocy. Za te czyny, zgodnie z kodeksem karnym, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pierwsza rozprawa ujawniła jednak, że oskarżeni nie mają wspólnej linii obrony. Jak informuje prokuratura, żadne z nich nie przyznało się do winy. Kobieta zdecydowała się na złożenie szczegółowych wyjaśnień i odpowiadała na pytania sądu. Z kolei jeden z mężczyzn skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, a drugi odpowiadał wyłącznie na pytania swojego obrońcy.

Kolejną rozprawę i przesłuchanie pozostałych świadków sąd zaplanował dopiero na 18 lutego 2027 roku.

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