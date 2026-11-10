Ważna ulica w Warszawie wreszcie otwarta, ale drogowcy od razu zamykają kolejne skrzyżowanie w centrum

Głęboka przebudowa zamiast zwykłego frezowania

Modernizacja ulicy Koszykowej nie ograniczyła się do wymiany wierzchniej warstwy asfaltu. Drogowcy zdecydowali się na kompleksowe prace i wymienili nawierzchnię wraz z całą podbudową na całym remontowanym odcinku. Choć wymagało to dłuższego zamknięcia drogi dla ruchu, to dzięki temu jezdnia zyska znacznie dłuższą żywotność i nie będzie wymagała kolejnych napraw przez długie lata.

Duże zmiany odczują również piesi oraz pasażerowie podróżujący komunikacją miejską. W ramach prac zrealizowano kluczowe ulepszenia:

Nowe płyty chodnikowe: po obu stronach ulicy zdemontowano przestarzałą kostkę i ułożono nowe, estetyczne płyty.

po obu stronach ulicy zdemontowano przestarzałą kostkę i ułożono nowe, estetyczne płyty. Odnowione przystanki i zatoki: całkowicie nowa nawierzchnia pojawiła się na przystankach autobusowych oraz w zatokach postojowych.

Kolejny etap prac na skrzyżowaniu Żelaznej ze Złotą

Otwarcie ulicy Koszykowej zbiega się w czasie z rozpoczęciem kolejnego etapu robót w tej części miasta. W czwartek, 12 listopada o godzinie 6:00 drogowcy rozpoczną prace na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej z ulicami Złotą i Twardą.

Nowe utrudnienia będą wymagały od kierowców zmiany przyzwyczajeń:

Zamknięty wlot ulicy Złotej: wjazd w ulicę Złotą od strony skrzyżowania zostanie całkowicie zablokowany.

wjazd w ulicę Złotą od strony skrzyżowania zostanie całkowicie zablokowany. Przejezdny odcinek: ulica między Twardą a Aleją Jana Pawła II pozostanie otwarta dla ruchu.

ulica między Twardą a Aleją Jana Pawła II pozostanie otwarta dla ruchu. Trasy zastępcze: dla wygody kierowców wyznaczone zostaną czytelnie oznakowane objazdy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe