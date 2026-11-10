Ostrzeżenia IMGW przed pierwszym śniegiem i gołoledzią. Sprawdź zagrożone regiony!

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu

Prawdziwa zima uderzy przede wszystkim w centralne oraz północno-wschodnie obszary naszego kraju. Synoptycy z IMGW wydali komunikaty ostrzegające przed śnieżycami dla niektórych powiatów w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim. Z wyliczeń meteorologów wynika, że warstwa świeżego śniegu może tam osiągnąć do 5 centymetrów, a wydane alerty pozostaną w mocy we wtorek między godziną 12 a 22.

Marznący deszcz i niebezpieczna gołoledź na drogach

Nie mniejsze niebezpieczeństwo niosą ze sobą komunikaty dotyczące marznących opadów, którymi objęto tereny województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. Opady marznącego deszczu doprowadzą do powstania gołoledzi, przez co jezdnie oraz chodniki staną się ekstremalnie śliskie. Tego typu warunki atmosferyczne to ogromne ryzyko, z którym muszą liczyć się przede wszystkim zmotoryzowani.

Gęsta mgła i silny wiatr w prognozach IMGW

Kolejnym problemem, z którym zmierzy się spory obszar Polski, okażą się gęste mgły. Alerty przed tym zjawiskiem uruchomiono dla dziesięciu województw, w tym pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Mocno ograniczona przejrzystość powietrza wymusi na kierowcach zdjęcie nogi z gazu. Ponadto na wybranych terenach Podkarpacia do godziny 16 obowiązuje alert pierwszego stopnia związany z porywistym wiatrem.

Należy mieć na uwadze, że alerty pierwszego stopnia oznaczają ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, które mogą skutkować zniszczeniami mienia, a nawet stwarzać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia i życia. Eksperci apelują o regularne sprawdzanie aktualnych prognoz i komunikatów meteorologicznych.

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