Ciało mężczyzny na ulicy. „Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora”

Alarm rozległ się około godziny 4 nad ranem. To wtedy do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie dotyczące pobicia. Ratownicy medyczni natychmiast podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mężczyzna zmarł na miejscu, a lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon.

Na miejscu tragedii pojawili się również policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Pod nadzorem prokuratora rozpoczęto żmudne zbieranie dowodów. Funkcjonariusze zabezpieczali każdy ślad, który mógłby ich naprowadzić na trop sprawcy lub sprawców.

Na miejscu cały czas trwają czynności z udziałem prokuratora, będziemy wyjaśniać przebieg zdarzenia oraz jego okoliczności – potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Śledztwo znajduje się na bardzo wczesnym etapie, a lista niewiadomych jest długa. Do tej pory w związku ze sprawą nikt nie został zatrzymany. Kluczowe będzie teraz odtworzenie ostatnich godzin życia zmarłego i ustalenie motywu zbrodni. A ostateczną przyczynę śmierci wyjaśni dopiero zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok.

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