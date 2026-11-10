Tragedia na torach. Mężczyzna wpadł pod pociąg

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-10 10:58

Tragiczny wieczór na torach pod Warszawą. Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił człowieka na odcinku pomiędzy Parzniewem a Pruszkowem. Na miejsce natychmiast ruszyli ratownicy, strażacy i policjanci. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 listopada, około godz. 19.45. Służby otrzymały zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg pasażerski w powiecie pruszkowskim.

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- Do wypadku doszło około kilometra od stacji w Pruszkowie, na odcinku torów pomiędzy Parzniewem a Pruszkowem. Mężczyznę, który znalazł się na torach potrącił pociąg Kolei Mazowieckich jadący w kierunku Warszawy - przekazuje „Super Expressowi” podkom. Monika Orlik, oficer prasowy KPP w Pruszkowie.

W tym tragicznym zdarzeniu brał udział pociąg nr 91340/1, kursujący w relacji Grodzik Mazowiecki-Warszawa Wschodnia.

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Na miejsce chwilę po potrąceniu skierowano zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję. Cały skład został zatrzymany. Strażacy zabezpieczyli miejsce tragedii i pomagali w ewakuacji pasażerów.

Niestety, mimo szybkiej reakcji służb, nie udało się uratować życia mężczyzny.

Na miejscu pracowali policjanci oraz technicy kryminalistyki. Teren został zabezpieczony, aby możliwe było przeprowadzenie oględzin i wykonanie dokładnej dokumentacji. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

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Śmiertelne potrącenie wpłynęło na ruch kolejowy na linii R1. Koleje Mazowieckie ostrzegły pasażerów przed opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów.

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