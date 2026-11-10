Obchody 11 listopada w przedwojennej Polsce. Zobacz, jak Józef Piłsudski ustanowił ten dzień wolnym od pracy [GALERIA]

Obchody 11 listopada w II RP. Tak Józef Piłsudski zadbał o dzień wolny od pracy

Polacy niemal od momentu odzyskania suwerenności świętowali tę wyjątkową rocznicę z ogromnym entuzjazmem oraz powagą, choć 11 listopada stał się oficjalnym świętem państwowym dopiero w 1937 roku. W całym kraju co roku organizowano wówczas podniosłe uroczystości państwowe na najwyższym szczeblu, efektowne rewie wojskowe oraz nabożeństwa odprawiane w intencji ojczyzny. Niezwykle ważnym punktem tych wydarzeń było także nagradzanie bohaterów orderami Virtuti Militari za ich męstwo wykazane w walkach o niepodległość Polski.

Tradycja gwarantująca w tym terminie czas wolny od obowiązków zawodowych ma już dokładnie sto lat. Rozwiązanie to wprowadził ówczesny premier Józef Piłsudski, który 8 listopada 1926 roku wydał specjalny okólnik ustanawiający 11 listopada dniem odpoczynku.

„W dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8 rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia” - zapisano w oficjalnym dokumencie.

Poniżej prezentujemy archiwalne zdjęcia przedstawiające Pałac Saski z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

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