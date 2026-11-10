Rozpędzoną Skodą uderzył w drzewo. 25-latek nie miał szans

Skoda zjechała na pobocze. To był koniec

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, 8 listopada, około godz. 20.50 w Kamionce na terenie gminy Wiskitki, pod Żyrardowem. Według wstępnych ustaleń 25-letni kierowca skody poruszał się drogą gminną. Podczas pokonywania jednego z łuków stracił panowanie nad pojazdem.

Samochód wypadł z jezdni, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Siła zderzenia była ogromna.

Przeczytaj także: Dwóch obywateli Ukrainy w rękach ABW. Chodzi o szpiegostwo i działania dywersyjne

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Niestety, obrażenia odniesione przez 25-latka nie dawały szans na ratunek. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

Policja ustala przyczynę tragedii

Miejsce wypadku zostało zabezpieczone. Policjanci chwilę po przybyciu rozpoczęli oględziny i gromadzenie dowodów, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu ostatnich chwil przed uderzeniem.

Funkcjonariusze ustalali między innymi z jaką prędkością poruszała się Skoda, czy kierowca próbował hamować oraz czy samochód był sprawny technicznie.

Przeczytaj także: Spokojnie rozkręcali Toyotę w lesie. Policjanci ich zaskoczyli

- Na razie nie wiadomo dlaczego doszło do tej tragedii. Policjanci cały czas prowadzą postępowanie, które jest nadzorowane przez prokuraturę. Zgon 25-latka potwierdził obecny na miejscu lekarz - przekazuje „Super Expressowi” mł. asp. Monika Michalczyk, oficer prasowy KPP w Żyrardowie.

Decyzją prokuratora ciało młodego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Ich wynik odpowie na pytanie co było bezpośrednią przyczyną śmierci oraz czy 25-latek przed wypadkiem zażywał jakieś substancje psychoaktywne.

Znaczenie dla wyjaśnienia tej tragedii może mieć również badanie techniczne rozbitego samochodu. Pozwoli ono ocenić między innymi stan układu kierowniczego, hamulców oraz opon. Śledczy mogą również próbować ustalić, skąd i dokąd jechał 25-latek oraz czy przed wypadkiem kontaktował się z innymi osobami.

Przeczytaj także: Wypadek ciężarówek na DK 50. Tysiące butelek z szampanem dla dzieci zablokowały trasę

Pracownice kawiarni przy ul. Grodzkiej wspominają dramatyczne wydarzenia z soboty 7 listopada

Policja apeluje do kierowców

Po tragicznym wypadku funkcjonariusze przypominają o konieczności dostosowania prędkości nie tylko do ograniczeń wskazanych na znakach, ale także do warunków panujących na drodze.

Jesienią szybko zapada zmrok, widoczność może być ograniczona, a nawierzchnia staje się mokra i śliska. Szczególna ostrożność potrzebna jest na zakrętach i drogach lokalnych, gdzie pobocza mogą być wąskie, a w niewielkiej odległości od jezdni rosną drzewa.

Przeczytaj także: Masz wątpliwości co do mszy 11 listopada? Kościół stawia sprawę jasno i rozwiewa mity