Drogowcy wchodzą na ważną ulicę na Ursynowie. Ukrócą dziki parking, ale utrudnienia potrwają lata

Koniec z dzikim parkingiem i zniszczonym chodnikiem

Problem nieprzepisowo pozostawianych aut w tej części Ursynowa narastał od lat. W miejscu dawnego bazarku powstał dwupoziomowy parking spółdzielni, jednak sam wjazd oraz dawne trawniki wyłożone kostką stały się z czasem samozwańczym postojem dla samochodów. Rozjeżdżona nawierzchnia i popękane krawężniki szczególnie utrudniały poruszanie się pieszym w rejonie przystanku Metro Natolin 02, gdzie auta parkujące na skraju chodnika drastycznie ograniczały widoczność kierowcom autobusów.

Drogowcy zaplanowali kompleksowe zmiany, które zmienią wygląd i funkcjonalność tego obszaru:

Wyniesiony krawężnik: Przy przystanku Metro Natolin 02 pojawi się wysoka konstrukcja, która uniemożliwi pojazdom wjeżdżanie na przestrzeń dla pieszych.

Przy przystanku Metro Natolin 02 pojawi się wysoka konstrukcja, która uniemożliwi pojazdom wjeżdżanie na przestrzeń dla pieszych. Słupki wygradzające: Nowo zaprojektowane elementy zablokują wjazd na dotychczasowy dziki parking.

Nowo zaprojektowane elementy zablokują wjazd na dotychczasowy dziki parking. Rozpłytowanie i nowa zieleń: Betanowa nawierzchnia ustąpi miejsca nowym zieleńcom wzdłuż jezdni oraz na dotychczas zajmowanych przez auta placykach. Dodatkowa zieleń pojawi się także przy przystanku Małcużyńskiego 02, przy wylocie ul. Braci Wagów oraz w pobliżu osiedlowego wjazdu przy ul. Braci Stryjeńskich.

Utrudnienia w ruchu i termin zakończenia prac

Rozpoczęcie robót wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Wykonawca wygrodzi rejon prac barierami, co spowoduje tymczasowe zwężenie jezdni ulicy Belgradzkiej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy dojeździe do okolicznych posesji.

Zabezpieczono jednak potrzeby pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Przejście chodnikiem oraz dostęp do pasów zostaną zachowane, a przystanki autobusowe będą funkcjonować naprzemiennie. Zgodnie z planem ZDM, całkowity finał prac na Belgradzkiej nastąpi zimą 2027 roku.

Wielka odnowa warszawskich chodników

Inwestycja na Ursynowie to część większego programu naprawy infrastruktury pieszej w stolicy. Miejska spółka nie zwalnia tempa i prowadzi równolegle prace w kilku innych dzielnicach Warszawy.

Obecnie roboty drogowe trwają między innymi na ulicy Obozowej oraz Okopowej na Woli, a także na ulicy Dickensa na Ochocie. W najbliższym czasie wymiana nawierzchni czeka również ulicę Odyńca. W tym roku nowe i bezpieczne chodniki oddano już do użytku pieszym na ulicach Gandhi, Mołdawskiej, Sobieskiego oraz Spalinowej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe