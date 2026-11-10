Drogowcy wchodzą na ważną ulicę na Ursynowie. Ukrócą dziki parking, ale utrudnienia potrwają lata

Koniec z dzikim parkingiem i zniszczonym chodnikiem
Problem nieprzepisowo pozostawianych aut w tej części Ursynowa narastał od lat. W miejscu dawnego bazarku powstał dwupoziomowy parking spółdzielni, jednak sam wjazd oraz dawne trawniki wyłożone kostką stały się z czasem samozwańczym postojem dla samochodów. Rozjeżdżona nawierzchnia i popękane krawężniki szczególnie utrudniały poruszanie się pieszym w rejonie przystanku Metro Natolin 02, gdzie auta parkujące na skraju chodnika drastycznie ograniczały widoczność kierowcom autobusów.
Drogowcy zaplanowali kompleksowe zmiany, które zmienią wygląd i funkcjonalność tego obszaru:
- Wyniesiony krawężnik: Przy przystanku Metro Natolin 02 pojawi się wysoka konstrukcja, która uniemożliwi pojazdom wjeżdżanie na przestrzeń dla pieszych.
- Słupki wygradzające: Nowo zaprojektowane elementy zablokują wjazd na dotychczasowy dziki parking.
- Rozpłytowanie i nowa zieleń: Betanowa nawierzchnia ustąpi miejsca nowym zieleńcom wzdłuż jezdni oraz na dotychczas zajmowanych przez auta placykach. Dodatkowa zieleń pojawi się także przy przystanku Małcużyńskiego 02, przy wylocie ul. Braci Wagów oraz w pobliżu osiedlowego wjazdu przy ul. Braci Stryjeńskich.
Utrudnienia w ruchu i termin zakończenia prac
Rozpoczęcie robót wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Wykonawca wygrodzi rejon prac barierami, co spowoduje tymczasowe zwężenie jezdni ulicy Belgradzkiej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami przy dojeździe do okolicznych posesji.
Zabezpieczono jednak potrzeby pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej. Przejście chodnikiem oraz dostęp do pasów zostaną zachowane, a przystanki autobusowe będą funkcjonować naprzemiennie. Zgodnie z planem ZDM, całkowity finał prac na Belgradzkiej nastąpi zimą 2027 roku.
Wielka odnowa warszawskich chodników
Inwestycja na Ursynowie to część większego programu naprawy infrastruktury pieszej w stolicy. Miejska spółka nie zwalnia tempa i prowadzi równolegle prace w kilku innych dzielnicach Warszawy.
Obecnie roboty drogowe trwają między innymi na ulicy Obozowej oraz Okopowej na Woli, a także na ulicy Dickensa na Ochocie. W najbliższym czasie wymiana nawierzchni czeka również ulicę Odyńca. W tym roku nowe i bezpieczne chodniki oddano już do użytku pieszym na ulicach Gandhi, Mołdawskiej, Sobieskiego oraz Spalinowej.