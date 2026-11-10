Warszawa odrestauruje dawny Empik? Jest szansa dla ikony Nowego Światu

Remont dawnego Empiku pochłonie miliony złotych

Budynek przy ul. Nowy Świat 15/17 od blisko pięciu lat stoi pusty. Przez ponad siedem dekad działał tam jeden z najbardziej rozpoznawalnych salonów Empik w Warszawie. Teraz zabytkowa nieruchomość czeka na pieniądze i decyzję dotyczącą jej przyszłości.

Ratusz chce rozpocząć od przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych. W lipcu 2026 r. wystąpił do wojewody mazowieckiego o zabezpieczenie środków z budżetu państwa.

Wniosek przygotował Zarząd Mienia Skarbu Państwa, czyli miejska jednostka odpowiedzialna za gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Miasto wskazało zapotrzebowanie na:

3,4 mln zł w 2027 r. ,

, 300 tys. zł w 2028 r.

Łącznie daje to 3,7 mln zł. Dokument został przekazany przez wojewodę mazowieckiego do Ministerstwa Finansów i pozostaje w trakcie procedowania.

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– Kompleksowe prace remontowe i rewitalizacyjne budynku przy ul. Nowy Świat 15/17 wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i są uzależnione od uzyskania dotacji celowych z budżetu wojewody mazowieckiego – przekazała Marzena Gawkowska z biura prasowego stołecznego ratusza.

Oznacza to, że przyznanie pieniędzy nie jest jeszcze przesądzone. Ministerstwo Finansów musi najpierw zaakceptować wniosek i zabezpieczyć odpowiednie kwoty w budżecie.

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Miasto nie jest właścicielem kamienicy

Choć budynkiem administruje miejska jednostka, nieruchomość nie należy do Warszawy. Jej właścicielem jest Skarb Państwa.

Dlatego ratusz nie może samodzielnie podjąć wszystkich strategicznych decyzji dotyczących remontu, sposobu użytkowania ani przekazania obiektu konkretnej instytucji. Konieczna jest współpraca z wojewodą mazowieckim, który reprezentuje administrację rządową.

Tym samym jakiekolwiek plany Rafała Trzaskowskiego i jego ekipy, muszą być konsultowane z wojewodą oraz mazowieckim konserwatorem.

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Pierwsze naprawy już wykonano

Przez kilka ostatnich lat miasto przeprowadzało przede wszystkim prace zabezpieczające. Ich celem nie była pełna rewitalizacja, lecz zatrzymanie dalszej degradacji pustego budynku. Tym samym dotychczas zabezpieczono uszkodzone schody, sprawdzono stan stropów czy usunięto odspojony tynk ze ścian zewnętrznych.

Pełna rewitalizacja będzie wymagała znacznie szerszego zakresu robót - a co za tym idzie znacznie większego nakładu finansowego. Należy spodziewać się ingerencji między innymi w instalacje, elewację, wnętrza oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dokładny zakres powinien wynikać z dokumentacji technicznej i zaleceń konserwatora.

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Marsz Ciszy w Krakowie

Odrestaurują kamienicę, i co dalej?

Władze Warszawy na razie nie mają konkretnych planów co do dalszego przeznaczenia obiektu. Jeszcze niedawno ratusz chciał wydzierżawić nieruchomość na 10 lat. Zgodę na przeprowadzenie nieograniczonego przetargu wydał wojewoda mazowiecki.

Wybrany dzierżawca miałby zagospodarować około 945 mkw. powierzchni oraz przeprowadzić konieczne prace remontowe. Budynek mógłby ponownie przyciągać klientów i ożywić fragment Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a. Procedura została jednak wstrzymana. W lutym 2025 r. zainteresowanie obiektem zgłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przestrzeni medialnej pojawił się pomysł ulokowania tam siedziby Narodowego Centrum Kultury. Do tej pory wszystkie plany ożywienia kamienicy, czy to na cele komercyjne czy publiczne, spaliły na panewce.

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Z czasem wśród urzędników wykrystalizował się pogląd, zgodnie z którym Nowy Świat 15/17 nie powinien być ponownie przeznaczony dla prywatnego biznesu. Ze stanowiskiem tym nie zgadzała się część radnych, nawet z Koalicji Obywatelskiej. Argumentowali oni, że stolica potrzebuje w tej części obiektu, który ożywiłby ruch - np. butiku czy luksusowego sklepu.

Budynek może posłużyć służyć celom publicznym

Ratusz deklaruje obecnie, że gmach nie jest przewidziany pod wynajem komercyjny. Oznacza to, że w miejsce dawnego Empiku nie wejdzie kolejny duży sklep, bank, restauracja ani salon znanej marki.

– Budynek ma służyć celom publicznym i nie jest przewidziany pod wynajem komercyjny. Trwają rozmowy z potencjalnie zainteresowanymi jednostkami, instytucjami publicznymi, by wypracować właściwą formę udostępnienia i zagospodarowania nieruchomości – poinformowała Marzena Gawkowska.

Urzędnicy nie chcą na razie ujawniać nazw zainteresowanych instytucji.

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Pięć lat pustki po Empiku

Empik wyprowadził się z budynku w lutym 2022 r. Od tamtej pory charakterystyczne wnętrza pozostają niedostępne dla mieszkańców.

Dawny salon był jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów handlowych warszawskiego Śródmieścia. Przez lata warszawiacy przychodzili tam po książki, prasę, płyty i bilety. Lokal pełnił również funkcję popularnego miejsca spotkań.

Gmach kojarzony jest obecnie z wydarzeniami z 11 listopada 2020 r. Podczas Marszu Niepodległości doszło tam do gwałtownych starć części uczestników z policją. Wydarzenia te zostały nazwane później prześmiewczo „bitwą pod Empikiem”. W stronę funkcjonariuszy leciały race, kamienie i inne przedmioty. Policja użyła środków przymusu bezpośredniego.

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Po zamknięciu salonu budynek stał się jednym z najbardziej widocznych pustostanów w centrum stolicy. Jego niszczejący wygląd szczególnie rzuca się w oczy ze względu na położenie na skrzyżowaniu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich, tuż obok ronda de Gaulle’a.

Symbol powojennej odbudowy Warszawy

Historia posesji jest jednak znacznie starsza. Pierwsza duża kamienica powstała pod numerem 15 już w 1823 r. Zaprojektował ją Adolf Schuch dla Antoniego Husaka. W 1882 r. budynek przebudowano i podwyższono według projektu Józefa Hussa. Nieruchomość należała wówczas do kupca herbacianego Wsiewołoda Istomina.

Około 1932 r. działał tam zespół nowoczesnych lokali Café Club. Mieściły się w nim restauracja, kawiarnia i dancing. Od strony Alej Jerozolimskich powstał parterowy pawilon z tarasem na dachu.

Podczas niemieckiej okupacji Café Club był dostępny wyłącznie dla Niemców. Gwardia Ludowa dwukrotnie przeprowadzała tam zamachy, w październiku 1942 r. oraz lipcu 1943 r.

Kamienica została zniszczona podczas wojny. Obecny budynek został oddany do użytku w 1950 r. Jest jednym z symboli powojennej odbudowy stolicy. Na jego elewacji znajduje się napis:

Cały naród buduje swoją stolicę.

Hasło zna większość warszawiaków mijających skrzyżowanie Nowego Światu i Alej Jerozolimskich. Ze względu na eksponowane położenie budynek otrzymał reprezentacyjną i propagandową formę. Tymczasowo mieściła się w nim Naczelna Rada Odbudowy Warszawy. Później obiekt był wykorzystywany przez Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki.

W 1951 r. otwarto tam Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Na parterze znajdowała się kawiarnia z miejscem na letni ogródek, na piętrze sala zebrań, a w piwnicy przestrzeń wystawowa.

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