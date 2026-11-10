Przejście z oceną 1 w skali bezpieczeństwa zyskało nową sygnalizację na Dźwigowej

Ułatwienia dla kierowców i poprawa bezpieczeństwa pieszych
Przejście dla pieszych przez ulicę Dźwigową zostało przesunięte bliżej tarczy skrzyżowania i zyskało pełne zabezpieczenie w postaci świateł. Wcześniej audytorzy ocenili to miejsce na zaledwie 1 w skali od 0 do 5, wskazując jako główny problem nadmierną prędkość pojazdów. Nowa sygnalizacja zaczęła działać także na przejściach przez ulicę Parowcową, które w audycie uzyskały oceny 2 i 3.
Zmiany w organizacji ruchu odczują również kierowcy. Wyjazd z podporządkowanej ulicy Parowcowej stał się znacznie prostszy. Ponadto na samej ulicy Dźwigowej wyznaczono osobne pasy do skrętu w lewo w obu kierunkach, dzięki czemu skręcające pojazdy nie będą już blokować aut jadących na wprost.
Nowe rozwiązania dla cyklistów
W ramach prac deweloper poprawił również warunki dla osób poruszających się na jednośladach. Dotychczasowe pasy rowerowe wzdłuż ulicy Dźwigowej zostały wydłużone.
- Przedłużenie pasów rowerowych: cykliści mogą teraz przejechać przez skrzyżowanie w obu kierunkach aż do zespołu przystankowego Parowcowa, podczas gdy wcześniej pas działał tylko w stronę ulicy Popularnej.
- Nowa sygnalizacja: podniesienie poziomu ochrony na wszystkich przejściach w obrębie skrzyżowania.
- Dedykowane lewoskręty: upłynnienie przejazdu samochodów na ulicy Dźwigowej.
Kolejne światła na stołecznych ulicach
Montaż świateł na Dźwigowej wpisuje się w stałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na warszawskich zebrach. W tym roku nowa sygnalizacja pojawiła się już między innymi na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej, a w rejonie ulicy Pirenejskiej podobną inwestycję kończy inny deweloper.
Służby miejskie prowadzą obecnie prace na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chmielnej oraz przygotowują projekty i przetargi dla kolejnych przejść wymagających przebudowy.