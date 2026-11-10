Atak na kobietę w lesie. Napastnik zostawił ją na śmierć

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-10 15:59

Dramatyczne sceny w Lesie Sekulskim pod Siedlcami. Kobieta, która wybrała się na niedzielny spacer, została zaatakowana przez nieznanego młodego mężczyznę. Napastnik uciekł, pozostawiając ranną ofiarę na pewną śmierć. Na szczęście zakrwawioną ofiarę udało się w porę odnaleźć. Policja nadal szuka sprawcy tego brutalnego ataku.

Biało-niebieska taśma z napisem Policja na tle ciemnego, mglistego lasu. O brutalnym ataku pod Siedlcami przeczytasz na SE.
Autor: Robsonphoto/ Shutterstock

Młody mężczyzna rzucił się na kobietę w lesie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 listopada, w kompleksie leśnym w Grabianowie, znanym w okolicy jako Las Sekulski.

Około godz. 14 dyżurny KMP w Siedlcach otrzymał zgłoszenie o zakrwawionej kobiecie znalezionej w lesie. Pod wskazane miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole i zespół ratownictwa medycznego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta spacerowała po lesie. Wtedy miał zaatakować ją nieznany młody mężczyzna. Następnie sprawca uciekł w nieznanym kierunku. Ranna kobieta została pozostawiona sama sobie - mówi w rozmowie z reporterem „Super Expressu” kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy KMP w Siedlcach.

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Kobieta przeżyła. Widziała napastnika

Ofiara bardzo szybko została zabrana do szpitala, gdzie lekarzom udało się uratować jej życie. To właśnie zaatakowana kobieta w rozmowie ze służbami przekazała, że napastnikiem był anonimowy dla niej młody mężczyzna.

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- W ataku użyto narzędzia tępokrawędzistego, takie np. jak młotek. Napastnik celował przedmiotem w głowę kobiety. Badane są teraz wszystkie wątki. Ofiara nie znała swojego oprawcy, ani nie wspominała o jakimkolwiek konflikcie z drugim człowiekiem - dodaje prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Sprawca nadal pozostaje nieuchwytny. Policja cały czas prowadzi poszukiwania. Pomocne w ustaleniu tożsamości sprawcy mogą być ślady pozostawione w miejscu ataku.

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Na razie nie wiadomo, dlaczego młody mężczyzna miał zaatakować spacerującą kobietę.

 
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