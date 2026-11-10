Atak na kobietę w lesie. Napastnik zostawił ją na śmierć

Młody mężczyzna rzucił się na kobietę w lesie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 8 listopada, w kompleksie leśnym w Grabianowie, znanym w okolicy jako Las Sekulski.

Około godz. 14 dyżurny KMP w Siedlcach otrzymał zgłoszenie o zakrwawionej kobiecie znalezionej w lesie. Pod wskazane miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole i zespół ratownictwa medycznego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta spacerowała po lesie. Wtedy miał zaatakować ją nieznany młody mężczyzna. Następnie sprawca uciekł w nieznanym kierunku. Ranna kobieta została pozostawiona sama sobie - mówi w rozmowie z reporterem „Super Expressu” kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy KMP w Siedlcach.

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Kobieta przeżyła. Widziała napastnika

Ofiara bardzo szybko została zabrana do szpitala, gdzie lekarzom udało się uratować jej życie. To właśnie zaatakowana kobieta w rozmowie ze służbami przekazała, że napastnikiem był anonimowy dla niej młody mężczyzna.

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- W ataku użyto narzędzia tępokrawędzistego, takie np. jak młotek. Napastnik celował przedmiotem w głowę kobiety. Badane są teraz wszystkie wątki. Ofiara nie znała swojego oprawcy, ani nie wspominała o jakimkolwiek konflikcie z drugim człowiekiem - dodaje prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Sprawca nadal pozostaje nieuchwytny. Policja cały czas prowadzi poszukiwania. Pomocne w ustaleniu tożsamości sprawcy mogą być ślady pozostawione w miejscu ataku.

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Na razie nie wiadomo, dlaczego młody mężczyzna miał zaatakować spacerującą kobietę.